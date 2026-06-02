Ông Nguyễn Văn Được: TP.HCM sẽ tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án còn tồn đọng, biến những dự án 'ngủ quên' thành những nhà máy, công trình hạ tầng hiện đại.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận hội nghị ngày 2/6. Ảnh: UBND TP.HCM.

Ngày 2/6, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 7/8/2025 và triển khai Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 29/5 về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá trong hơn một năm qua, thành phố đã tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đặc biệt là các công trình, dự án, khu đất tồn đọng kéo dài, qua đó giải phóng nguồn lực lớn cho phát triển kinh tế - xã hội. Đây là bước đột phá quan trọng trong quản lý và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, đầu tư.

Theo đó, 100% công trình, dự án, khu đất tồn đọng đã được tháo gỡ hoặc có phương án xử lý dứt điểm, với hơn 206.000 tỷ đồng và khoảng 17.000 ha đất được đưa vào khai thác, sử dụng. Toàn bộ 54/54 dự án thuộc thẩm quyền Trung ương đã được giải quyết. Nhờ đó, tăng trưởng GRDP năm 2025 của thành phố đạt 8,03% - mức cao nhất trong 10 năm gần đây. Trong khi đó, quý đầu năm nay, GRDP của thành phố cũng tăng 8,27%, tiếp tục dẫn đầu cả nước và cao hơn mức bình quân các địa phương.

Từ thực tiễn thành phố, nhiều cơ chế, chính sách mới đã được kiến nghị và ban hành, góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật trên phạm vi cả nước. Đồng thời, mô hình Tổ công tác đặc biệt với nguyên tắc “6 rõ” đã phát huy hiệu quả rõ rệt, tạo áp lực tích cực thúc đẩy tiến độ xử lý, chuyển từ tư duy bị động sang chủ động giải quyết công việc.

Trong thời gian tới, ông Được cho hay TP.HCM sẽ có thêm điều kiện thuận lợi khi Trung ương và Quốc hội ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù mới nhằm tháo gỡ vướng mắc của các dự án tồn đọng, phân định rõ trách nhiệm và tạo hành lang pháp lý minh bạch hơn. Đây là cơ sở quan trọng để đẩy nhanh quá trình xử lý các dự án và thúc đẩy phát triển.

Qua đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng nhấn mạnh TP.HCM sớm hoàn thành dứt điểm các dự án tháo gỡ khó khăn trong kế hoạch trong năm nay.

“Với nền tảng pháp lý vững chắc và sự đồng lòng của toàn hệ thống chính trị thành phố, sự phân công nhiệm vụ rõ ràng và triển khai quyết liệt, chúng ta sẽ biến những khu đất tồn đọng thành công trình phục vụ người dân, biến những dự án ngủ quên thành những nhà máy, khu đô thị, công trình hạ tầng hiện đại, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế của TP.HCM trong kỷ nguyên mới", người đứng đầu TP.HCM khẳng định.