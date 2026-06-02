Becamex đề xuất 3 cực động lực cho quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm

Becamex đề xuất cho quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm với 5 trọng tâm chiến lược cốt lõi. Trong đó, tái định hình cấu trúc không gian thành 3 cực động lực phát triển mạnh mẽ.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm theo tư duy đa cực, đa trung tâm. Ảnh: Quỳnh Danh

Ngày 2/6, HĐND TP.HCM phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Tài chính thành phố, tổ chức hội thảo Quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng giám đốc Tập đoàn Becamex, nhận định quy hoạch tổng thể thành phố không đơn thuần là việc phân bố không gian vật lý, mà còn là một quy hoạch chiến lược mang tầm khát vọng của một "siêu" đô thị toàn cầu. Để thực hiện mục tiêu này, TP.HCM cần bứt phá khỏi tư duy truyền thống, hướng tới kiến tạo không gian phát triển tích hợp vùng để hình thành một siêu đô thị đa cực.

Ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng giám đốc Tập đoàn Becamex, phát biểu góp ý tại hội thảo. Ảnh: Thảo Liên.

Đại diện Becamex đề xuất 5 trọng tâm chiến lược cốt lõi và TP.HCM cần tái định hình cấu trúc không gian thành 3 trục động lực.

Theo đó, đồ án quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm cần tích hợp và nâng tầm hệ thống các địa phương lân cận, chia thành phố thành 3 cực động lực phát triển mạnh mẽ.

Trong đó, lõi trung tâm là trung tâm tài chính - công nghệ toàn cầu, nơi hội tụ các dịch vụ quốc tế và các trụ sở của các tập đoàn đa quốc gia. Động lực phía bắc và tây bắc đóng vai trò là bệ đỡ công nghệ, tập trung hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khu công nghiệp thế hệ mới cùng các dịch vụ giáo dục, y tế chất lượng cao. Trong khi đó, khu vực đông nam được định vị là cực kinh tế biển, cửa ngõ thương mại quốc tế và trung tâm năng lượng xanh.

Ông Vũ cũng đề xuất lấy giao thông công cộng làm xương sống và TOD là công cụ đột phá. Đại diện Becamex cho rằng giao thông công cộng phải đi trước mở đường, trong đó cần lấy mạng lưới đường sắt lưỡng dụng làm trục xương sống. Thành phố cũng cần sử dụng mô hình TOD để thu hồi thặng dư quỹ đất xung quanh các nhà ga, tạo nguồn vốn để tái thiết đô thị và đầu tư hạ tầng.

Trọng tâm thứ 3 là tái thiết vùng lõi và dịch chuyển không gian kinh tế tri thức. Lãnh đạo Becamex cho biết để giảm tải cho khu vực trung tâm, TP.HCM cần quyết liệt di dời các cơ sở sản xuất cũ, mở rộng các trường đại học và cơ sở y tế lớn ra khu vực ngoại đô.

Song song đó, vùng phía bắc sẽ được quy hoạch sẵn các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ thế hệ mới để tiếp nhận sự dịch chuyển này. Quỹ đất dôi dư tại vùng lõi sẽ được giải phóng để kiến tạo các tổ hợp tài chính - thương mại mật độ cao, qua đó góp phần giải quyết ùn tắc và đưa thành phố thoát bẫy thu nhập trung bình.

Trong phần đóng góp cho TP.HCM, ông Vũ còn phân tích tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển xanh và thích ứng biến đổi khí hậu. Theo đó, ông cho rằng các khu công nghiệp mới phải được quy hoạch theo mô hình sinh thái và ứng dụng năng lượng tái tạo. Đồng thời, TP.HCM cần ưu tiên không gian cho vành đai sinh thái, hạ tầng trữ nước và hệ thống không gian ngầm đa chức năng nhằm giải quyết triệt để tình trạng ngập úng.

"Cuối cùng là đột phá về không gian thể chế. Một quy hoạch dù tốt đến đâu cũng khó thành công nếu thiếu hệ điều hành thể chế linh hoạt. Vì vậy, thành phố cần một Luật Đô thị đặc biệt nhằm phân cấp, phân quyền triệt để", ông Vũ nói và cho biết thêm TP.HCM cần áp dụng cơ chế thử nghiệm (sandbox) tại các khu tự do đổi mới sáng tạo, thu hút chất xám thế giới và xây dựng cơ chế tài chính đa lớp theo hướng lấy hạ tầng nuôi hạ tầng.

Tại hội thảo, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, nhấn mạnh việc xây dựng Quy hoạch tổng thể TP.HCM mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, nhằm định hình mô hình phát triển tích hợp, đồng bộ về không gian, hạ tầng, kinh tế - xã hội; tối ưu hóa nguồn lực phát triển; nâng cao chất lượng sống của người dân; tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời khẳng định vị thế của TP.HCM trong vùng Đông Nam Bộ, cả nước và khu vực.