Becamex đề xuất đổi mới quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp TP.HCM

Becamex đề xuất xây dựng nội dung về quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của TP.HCM thành một chương/mục riêng trong dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt gồm 9 chương, 45 điều, đề xuất gần 300 thẩm quyền của Trung ương về cho TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng 27/5, UBND TP.HCM tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Đây là buổi hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động lấy ý kiến về Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết quan điểm xây dựng luật là kế thừa các cơ chế đặc thù hiệu quả đã được áp dụng trước đây, đồng thời kế thừa từ Luật Thủ đô.

"Thành phố cũng mạnh dạn đề xuất những cơ chế mới, thậm chí vượt khỏi khuôn khổ các giới hạn quy định hiện hành nhằm tạo nền tảng thể chế vượt trội cho sự phát triển nhanh và bền vững", người đứng đầu UBND TP.HCM chia sẻ.

Qua đó, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ quá trình vận hành kinh doanh để đóng góp vào dự thảo luật.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường chủ trì hội thảo. Ảnh: BTC.

Đề xuất trao quyền tự chủ toàn diện cho doanh nghiệp trong chuyển nhượng vốn và dự án

Ông Nguyễn Thế Duy - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex - đưa ra một loạt góp ý cho dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, trong đó đề xuất trọng tâm là đổi mới cơ chế phát triển doanh nghiệp Nhà nước cùng với các đề xuất liên quan đến phát triển mô hình TOD.

Theo ông Duy, mặc dù Điều 17 của dự thảo luật đã bước đầu xác lập quyền tự chủ của doanh nghiệp Nhà nước trong các hoạt động đầu tư, thoái vốn, tái cơ cấu và quản trị nhân sự, đồng thời mở ra cơ chế thử nghiệm, các quy định này hiện còn mang tính nguyên tắc, chưa đủ độ chi tiết cần thiết.

Tập đoàn nhấn mạnh điều này dễ dẫn đến sự chồng chéo, xung đột pháp luật hoặc lúng túng trong quá trình thực thi thực tế.

Do đó, ông đề xuất xây dựng nội dung về quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố thành 1 chương hoặc mục riêng biệt nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả vận hành.

Đề xuất của Becamex dựa trên các điểm đột phá cơ bản về kiến tạo hành lang pháp lý cho hoạt động đầu tư vốn Nhà nước đa ngành, không giới hạn phạm vi; phân cấp triệt để quyền quyết định tái đầu tư từ lợi nhuận để lại cho doanh nghiệp; trao quyền tự chủ toàn diện trong chuyển nhượng vốn và dự án; đa dạng hóa các hình thức cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp gắn với mục tiêu thu hút nguồn lực ngoại khối; chuyển đổi căn bản tư duy quản trị, từ tiền kiểm hành chính sang hậu kiểm kết quả.

Mở rộng mô hình TOD gắn với mạng lưới đường sắt quốc gia

Bên cạnh đổi mới cơ chế phát triển doanh nghiệp Nhà nước, ông Duy cũng đề xuất dự thảo Luật Đô thị đặc biệt bổ sung thêm nội dung mở rộng mô hình TOD gắn với mạng lưới đường sắt quốc gia. HĐND TP.HCM quy định chi tiết cơ chế thực hiện cụ thể.

Tập đoàn Becamex đề xuất cho phép áp dụng mô hình TOD đối với các tuyến đường sắt quốc gia đi qua địa bàn theo các cơ chế tương tự như đối với hệ thống đường sắt đô thị. Ảnh: Quỳnh Danh.

Doanh nghiệp cho rằng việc giới hạn phạm vi TOD chỉ ở đường sắt đô thị sẽ bỏ lỡ cơ hội tối ưu hóa quỹ đất dọc các hành lang vận tải lớn. Qua đó, doanh nghiệp đề xuất tích hợp các trung tâm logistics, cảng cạn (ICD) và khu thương mại tự do (FTZ) vào hệ sinh thái dọc các tuyến đường sắt quốc gia để hình thành chuỗi cung ứng khép kín.

Theo ông Duy, đây là giải pháp cốt lõi để giảm chi phí logistics (vốn đang ở mức cao), nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa xuất nhập khẩu của cả khu vực.

“TP.HCM cần nhìn nhận TOD không chỉ là phát triển quanh ga metro mà còn được hiểu rộng hơn là công cụ tổ chức lại không gian phát triển, tái thiết đô thị và tạo nguồn lực tài chính cho hạ tầng”, ông Duy cho hay.

Kiến nghị tiếp theo được đại diện doanh nghiệp đưa ra là bổ sung chương hoặc mục riêng quy định các chính sách đặc thù nhằm phát triển khu công nghiệp (và các khu tương tự) trên địa bàn. Trong đó, ông Duy nhắc đến việc chuyển đổi khu công nghiệp thành khu công nghiệp sinh thái.

Doanh nghiệp đề xuất chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp chưa được công nhận là khu công nghiệp sinh thái được quyền chuyển đổi khu công nghiệp đó thành khu công nghiệp sinh thái, nhưng phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo việc chuyển đổi không làm quá tải hệ thống hạ tầng môi trường, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu công nghiệp hiện hữu.

Theo doanh nghiệp, đề xuất này nhằm tạo cơ chế chủ động cho chủ đầu tư trong quá trình chuyển đổi xanh, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam về việc đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Ngoài ra, đại diện Tập đoàn Becamex cũng đề xuất bổ sung nội dung mới về việc hình thành, quản lý và vận hành Khu tự do đổi mới sáng tạo về Khoa học - Công nghệ - Giáo dục Quốc tế (STEI-FIZ) tại TP.HCM.

Doanh nghiệp kiến nghị định vị khu tự do này sẽ song hành và bổ trợ cùng với Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ. Theo đó, Cái Mép Hạ chuyên về logistics - cảng biển, trong khi STI-Pilot Zone sẽ chuyên về khoa học - công nghệ - giáo dục quốc tế - sản xuất công nghệ cao.

Khu STEI-FIZ được phép chủ động thực hiện các mô hình quản trị và giải pháp quản lý có giá trị cao đã được kiểm chứng thành công tại các quốc gia tiên tiến, có giám sát chặt chẽ và đánh giá định kỳ. Mô hình đổi mới sáng tạo về Khoa học - Công nghệ - Giáo dục Quốc tế sẽ giúp giải quyết bài toán liên kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực chất lượng cao với thực tiễn sản xuất công nghiệp và chuyển đổi số, tạo giá trị gia tăng lớn cho TP.HCM.

“Khu STEI-FIZ được kỳ vọng là động lực đột phá để thành phố khẳng định vị thế trung tâm tri thức và công nghệ trong kỷ nguyên mới”, ông Duy cho hay.