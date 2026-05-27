Eximbank triệu tập họp cổ đông bất thường

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của Eximbank dự kiến tổ chức vào ngày 24/7 nhằm thực hiện công tác về nhân sự.

Trụ sở chính của Eximbank tại 27-29 Lý Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh: EIB.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (HoSE: EIB) vừa công bố thông tin về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 vào ngày 24/7 tại Hà Nội nhằm thực hiện công tác nhân sự và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.

Theo đó, đại hội sẽ thực hiện bầu bổ sung các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền dự họp và biểu quyết là ngày 24/6.

Cùng với đó, HĐQT cũng ban hành nghị quyết thông qua kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025-2030). Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến là 5/6.

HĐQT của Eximbank dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh số lượng Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025-2030) và bầu HĐQT, BKS. Số lượng cụ thể nhân sự HĐQT, BKS hiện chưa được công bố.

ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank được triệu tập trong bối cảnh ngân hàng này vừa nhận được đơn từ nhiệm của 3 lãnh đạo cấp cao gồm ông Đào Hồng Châu, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ và ông Nguyễn Hướng Minh.

Trong đó, ông Đào Hồng Châu xin thôi giữ chức Phó tổng giám đốc, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ cũng xin từ nhiệm Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính từ ngày 1/6 hoặc theo quyết định của HĐQT Eximbank. Còn ông Nguyễn Hướng Minh xin rời vị trí Phó tổng giám đốc từ ngày 15/7. Trong các đơn từ nhiệm, cả 3 lãnh đạo ngân hàng đều cho biết từ nhiệm với lý do cá nhân.

Nếu đơn xin từ nhiệm của 3 lãnh đạo trên được phê duyệt, ban điều hành của Eximbank sẽ còn lại quyền Tổng giám đốc Trần Tấn Lộc, 2 Phó tổng giám đốc là ông Phạm Quang Dũng và ông Nguyễn Văn Hòa, cùng Kế toán trưởng là ông Lã Quang Trung.

Hiện HĐQT của Eximbank có 5 thành viên gồm bà Phạm Thị Huyền Trang là Chủ tịch, ông Nguyễn Trọng Hiền và ông Ho Poh Wah làm Thành viên HĐQT độc lập và hai thành viên khác là ông Phạm Tuấn Anh và ông Nguyễn Trí Trung.

Ông Nguyễn Trí Trung, ông Nguyễn Trọng Hiền và ông Ho Poh Wah là ba nhân sự được đề cử vào HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 tổ chức ngày 28/4. Cũng tại sự kiện thường niên này, các cổ đông đã bầu 3 thành viên vào Thành viên BKS Eximbank gồm bà Phạm Thị Hồng Thu, bà Lưu Thúy Lan và bà Đỗ Thị Túy Phương.