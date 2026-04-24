Vietcombank nói gì về kế hoạch thoái vốn tại Eximbank?

Lãnh đạo Vietcombank cho biết khoản đầu tư tại Eximbank vẫn mang lại hiệu quả, vì thế sẽ cân nhắc thời điểm thoái vốn với mục tiêu tối ưu lợi ích cho cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Vietcombank. Ảnh: VCB.

Sáng 24/4, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (HoSE: VCB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với nhiều nội dung đáng chú ý xoay quanh việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, khoản đầu tư tại Eximbank, chính sách lãi suất và mục tiêu kinh doanh năm nay.

Chưa rút khoản đầu tư tại Eximbank

Liên quan tới khoản đầu tư tại ngân hàng Eximbank, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết khoản góp vốn này hiện vẫn mang lại hiệu quả tích cực cho hệ thống. Do đó, việc thoái vốn sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng và giao HĐQT chủ động quyết định thời điểm phù hợp, dựa trên diễn biến thị trường cũng như hiệu quả hoạt động của tổ chức nhận đầu tư.

Theo ông Tùng, Vietcombank sẽ xem xét thoái vốn khi khoản đầu tư không còn đáp ứng kỳ vọng, khi định hướng quản trị rủi ro không còn phù hợp, hoặc khi ngân hàng cần nguồn lực cho các mục tiêu tài chính khác. Nguyên tắc xuyên suốt là đảm bảo quyền lợi hợp pháp và tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.

Về vấn đề phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược đang được đại hội quan tâm, lãnh đạo Vietcombank cho biết ngân hàng đang triển khai kế hoạch, ưu tiên các nhà đầu tư lớn có thể đóng góp vào sự phát triển bền vững. Trong đó, cổ đông chiến lược hiện hữu là Mizuho (Nhật Bản) dự kiến tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu tối thiểu 15% và có thể gia tăng thêm.

Hiện ngân hàng đã làm việc với nhiều đối tác tiềm năng và đang trong các vòng đàm phán chi tiết. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường tài chính quốc tế còn nhiều biến động, các quyết định đầu tư trở nên thận trọng hơn, khiến tiến độ triển khai bị kéo dài. Vietcombank đặt mục tiêu hoàn tất kế hoạch này trong giai đoạn 2024-2026, song cũng cho biết kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến thị trường.

Về nguyên tắc xác định giá phát hành, Vietcombank khẳng định tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm gần nhất, không thấp hơn mức định giá của tổ chức độc lập, đồng thời không thấp hơn bình quân giá mở cửa trong 10 phiên giao dịch liên tiếp trước thời điểm nhà đầu tư thông báo mua, cũng như giá đóng cửa phiên liền kề trước đó.

Chủ động giảm lãi suất, tham vọng nâng vốn lên gần 94.000 tỷ

Chia sẻ về xu hướng điều hành lãi suất đang được quan tâm gần đây, Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng cho biết Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang tích cực chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp căn cơ nhằm hỗ trợ hệ thống, tránh xảy ra cuộc đua tăng lãi suất huy động. Các ngân hàng thương mại đã đạt được sự đồng thuận cao trong việc kiểm soát mặt bằng lãi suất huy động và cho vay.

Trong bối cảnh đó, Vietcombank tiếp tục đóng vai trò tiên phong khi chủ động giảm lãi suất huy động 0,5%, dù mặt bằng lãi suất hiện đã ở mức thấp. Theo lãnh đạo ngân hàng, động thái này nhằm giảm áp lực cho thị trường và hỗ trợ nền kinh tế.

Ban lãnh đạo Vietcombank trả lời câu hỏi của cổ đông. Ảnh: VCB.

Tuy nhiên, ông Tùng cũng lưu ý bối cảnh quốc tế đang tiềm ẩn nhiều biến động khó lường, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Những diễn biến này có thể tác động đến giá năng lượng, chi phí logistics và các mặt hàng thiết yếu, qua đó gây áp lực lên lạm phát trong thời gian tới.

Trước những rủi ro này, Vietcombank đã chủ động xây dựng các báo cáo độc lập, thiết lập nhiều kịch bản ứng phó. Với mỗi kịch bản, ngân hàng đều chuẩn bị các giải pháp cụ thể.

Liên quan đến chiến lược tăng vốn, lãnh đạo Vietcombank nhấn mạnh việc được phép giữ lại lợi nhuận để bổ sung vốn là yếu tố quan trọng giúp tiến tới đáp ứng chuẩn mực Basel III. Vietcombank đang triển khai lộ trình tăng vốn quyết liệt, bao gồm 2 phương án.

Phương án thứ nhất, ngân hàng sẽ chào bán tối đa 6,5% số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương tối đa 543,1 triệu cổ phiếu cho không quá 55 nhà đầu tư, bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tổng giá trị chào bán tối đa là 5.431 tỷ đồng .

Phương án 2 là phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, số lượng dự kiến phát hành tối đa gần 1,07 tỷ cổ phiếu, tổng giá trị gần 10.687 tỷ đồng . Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 và có thể kéo dài sang năm 2027 theo thực tế triển khai.

Sau thời gian biểu quyết, ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua kế hoạch tăng vốn được trình. Vietcombank hiện có vốn điều lệ gần 83.557 tỷ đồng . Nếu hoàn tất cả 2 phương án này, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến đạt khoảng 99.675 tỷ đồng .

Vietcombank lên kế hoạch kinh doanh thận trọng trong năm 2026 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng khoảng 5%. Tăng trưởng tín dụng khoảng 10% và không vượt quá hạn mức được NHNN giao là 13%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%. Tổng tài sản và huy động vốn thị trường 1 tăng trưởng phù hợp với tăng trưởng tín dụng.

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Vietcombank cũng thông qua chủ trương thành lập NHTM TNHH MTV do VCB sở hữu 100% vốn, hoạt động trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC). Vốn điều lệ dự kiến 3.000 tỷ đồng .

Định hướng hoạt động của ngân hàng này tập trung vào một số dịch vụ tiềm năng như mở tài khoản thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản cho các thành viên IFC; giao dịch ngoại tệ, dịch vụ bảo lãnh ngân hàng, bao thanh toán; cung cấp dịch vụ được phép cho các tổ chức tài chính, fintech, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư nước ngoài tham gia IFC.