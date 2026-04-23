Việt Nam có thêm một ngân hàng 100% vốn nước ngoài

NHNN vừa cấp phép cho một ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, bổ sung thêm một “tân binh” vào thị trường vốn đã có sự hiện diện của nhiều định chế lớn.

Ngày 22/4, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Phó thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đã có buổi tiếp ông Chang Min Young - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK).

Đáng chú ý trong cuộc gặp gỡ trao đổi này, Phó thống đốc chúc mừng IBK Việt Nam đã được cấp Giấy phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, trong bối cảnh Hàn Quốc là quốc gia có sự hiện diện của các tổ chức tài chính, ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam.

Theo Phó thống đốc, Việt Nam xác định phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là một động lực quan trọng cho nền kinh tế quốc gia, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội; do đó, nhu cầu nguồn vốn tập trung cho sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV tại Việt Nam hiện nay rất lớn.

Phó thống đốc mong muốn với hơn 60 năm kinh nghiệm, IBK Việt Nam tiếp tục cung cấp các dịch vụ tài chính toàn diện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng như các DNNVV của Việt Nam.

Phó thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh trao đổi cùng ông Chang Min Young - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc IBK. Ảnh: NHNN.

Trao đổi tại buổi tiếp, ông Chang Min Young - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc IBK cho biết ngân hàng được thành lập với mục tiêu hỗ trợ cho các DNNVV, trong đó 75% vốn vay tập trung dành cho khu vực này. Ông Chang Min Young tin tưởng kinh nghiệm vận hành các cơ chế tài chính đối với các DNNVV của IBK sẽ là yếu tố quan trọng và hữu ích trong các hoạt động tư vấn và hợp tác với Việt Nam.

Với tư cách là ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, IBK cam kết sẽ nhanh chóng ổn định và hoạt động hiệu quả, đóng góp chung vào phát triển quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Hiện nay, thị trường ngân hàng Việt Nam đã ghi nhận sự hiện diện của khoảng 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, hình thành một nhóm định chế tài chính có vai trò ngày càng rõ nét trong hệ thống.

Một số tên tuổi tiêu biểu có thể kể đến như HSBC Việt Nam, Standard Chartered Việt Nam, Shinhan Bank Việt Nam, UOB Việt Nam, Woori Bank Việt Nam, CIMB Bank Việt Nam, Hong Leong Bank Việt Nam hay Public Bank Việt Nam. Đây đều là các ngân hàng đến từ những thị trường tài chính phát triển như Anh, Singapore, Hàn Quốc, hay Malaysia, với nền tảng quản trị hiện đại và kinh nghiệm hoạt động quốc tế lâu năm.

Sự tham gia của các ngân hàng 100% vốn ngoại không chỉ góp phần gia tăng cạnh tranh trên thị trường, mà còn tạo động lực thúc đẩy hệ thống ngân hàng trong nước nâng cao chuẩn mực quản trị, quản lý rủi ro và chất lượng dịch vụ.

Nhóm ngân hàng này thường có thế mạnh trong các mảng như tài trợ thương mại, ngân hàng bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp FDI và dịch vụ tài chính xuyên biên giới, qua đó hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động xuất nhập khẩu và dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Bên cạnh đó, các ngân hàng ngoại cũng đóng vai trò tích cực trong quá trình chuyển đổi số của ngành ngân hàng khi mang đến các giải pháp công nghệ, mô hình vận hành tiên tiến và sản phẩm tài chính hiện đại. Đồng thời, việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về an toàn vốn, minh bạch và quản trị doanh nghiệp của nhóm này cũng góp phần nâng cao tính ổn định và hội nhập của hệ thống tài chính Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng.