VPBank đang họp cổ đông bàn kế hoạch lên top 1

Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank cho biết ngân hàng đặt mục tiêu tăng mạnh quy mô vốn và tài sản liên tục trong các năm tới để “tách tốp” với các ngân hàng trong hệ thống.

Tỷ phú Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank chủ trì phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của ngân hàng. Ảnh: VPB.

Chiều 22/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (HoSE: VPB) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 để thông qua các kế hoạch kinh doanh năm nay.

Tính đến 14h, có 453 cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho hơn 5 tỷ cổ phần, tương đương 63,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Sẽ tăng vốn liên tục đến năm 2029

Phát biểu trước các cổ đông, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank cho biết năm 2026 là điểm khởi đầu cho chu kỳ 5 năm quan trọng đối với ngân hàng này.

Do đó, dù đánh giá bối cảnh kinh doanh còn nhiều thách thức và yếu tố bất định từ thị trường quốc tế, ban lãnh đạo VPBank vẫn quyết định đưa ra mục tiêu tăng trưởng hai chữ số ở nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Đặc biệt, ông Vinh cho biết nhờ việc là một trong những ngân hàng tham gia nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém, VPBank đã được tạo điều kiện để có các mức tăng trưởng quy mô tín dụng, tài sản và vốn lớn hơn mặt bằng chung. Ngân hàng theo đó sẽ tận dụng cơ hội này để tăng trưởng cao liên tục trong các năm tiếp theo, từ đó “tách tốp” với các ngân hàng khác trong hệ thống.

Vị Tổng giám đốc cho biết cơ hội bứt phá không phải lúc nào cũng sẵn có, với mục tiêu đưa VPBank trở thành một trong những ngân hàng dẫn đầu thị trường, trong 5 năm tiếp theo, ngân hàng sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng cao.

"Chiến lược duy trì đà tăng trưởng cao này sẽ được thực hiện xuyên suốt và liên tục trong năm 2025, 2026, 2027 và các năm tiếp theo, tạo bước đà vững chắc để VPBank vươn lên, tạo ra vị thế khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của ngành ngân hàng", ông Vinh nói trước các cổ đông.

Để hoàn thành mục tiêu trên, ông Vinh cho biết vốn chủ sở hữu là một chỉ tiêu cực kỳ quan trọng. Đến cuối năm 2025, quy mô vốn chủ sở hữu của VPBank đã lọt top 2 toàn thị trường, đạt khoảng 180,000 tỷ đồng . Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng tín dụng lên tới 35% năm nay, việc tiếp tục củng cố bộ đệm vốn là bắt buộc.

Theo đó, nhà băng này đã xây dựng lộ trình tăng vốn liên tục từ nay đến năm 2029 thông qua việc giữ lại phần lớn lợi nhuận để tái đầu tư, đồng thời tiếp tục tìm kiếm thêm các nguồn vốn đầu tư mới từ bên ngoài.

Ngoài câu chuyện tăng vốn, ông Nguyễn Đức Vinh cũng thông tin với cổ đông về chiến lược hoàn thiện mô hình tập đoàn tài chính. Thông qua các công ty thành viên và mạng lưới đối tác chiến lược song phương, đa phương, VPBank đang mở rộng kinh doanh sang 4 mảng trụ cột mới, bao gồm: Kinh doanh vàng; tài sản số; quản lý quỹ; và bảo hiểm nhân thọ.

Lợi nhuận dự kiến vượt 41.000 tỷ

Tại phiên họp hôm nay, HĐQT VPBank dự kiến trình cổ đông kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ từ hơn 79.339 tỷ đồng hiện tại lên trên 106.000 tỷ. Qua đó trở thành ngân hàng thương mại có vốn điều lệ lớn nhất thị trường, đồng thời là nhà băng đầu tiên của Việt Nam đạt cột mốc vốn điều lệ này.

Theo kế hoạch, VPBank sẽ tăng mạnh vốn thông qua 2 đợt phát hành cổ phiếu.

Đợt 1 sẽ phát hành hơn 2 tỷ cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành 26,04% tổng số cổ phần đang lưu hành. Nguồn thực hiện đến từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần, với tổng giá trị hơn 20.600 tỷ. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng lên mức 100.000 tỷ đồng .

Tiếp đó, nhà băng sẽ phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, qua đó tăng thêm hơn 6.243 tỷ đồng vốn điều lệ. Đối tượng mua có thể là cổ đông chiến lược hiện hữu (SMBC) hoặc một tổ chức nước ngoài có năng lực tài chính phù hợp.

Sau khi hoàn tất cả 2 đợt phát hành, vốn điều lệ của VPBank dự kiến đạt 106.244 tỷ đồng .

Thời gian triển khai dự kiến diễn ra trong quý III–IV năm nay, sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Theo VPBank, việc bổ sung phương án tăng vốn đợt 2 nhằm củng cố năng lực tài chính, nâng cao khả năng quản trị, đồng thời mở rộng quy mô hoạt động và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới.

VPBANK DỰ KIẾN LÃI HƠN 41.000 TỶ ĐỒNG NĂM 2026 Kết quả kinh doanh những năm gần đây của VPBank. Nguồn: BCTC NH. Nhãn 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kế hoạch Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 10324 13019 14364 21220 10804 20013 30625 41323

Song song với kế hoạch tăng vốn, VPBank cũng dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 41.323 tỷ đồng , tăng 35% so với năm trước. Ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 29%, đạt 1,63 triệu tỷ; dư nợ cấp tín dụng dự kiến tăng 34%, đạt gần 1,3 triệu tỷ; số dư tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá ước đạt hơn 1,03 triệu tỷ, tăng 40%. Tỷ lệ nợ xấu của riêng ngân hàng mẹ dự kiến được kiểm soát dưới 2,5%.

Các công ty thành viên cũng được giao kế hoạch tăng trưởng mạnh, với FE Credit đặt mục tiêu lợi nhuận 1.179 tỷ (+93%), VPBankS dự kiến đạt 6.453 tỷ (+44%) và công ty bảo hiểm OPES dự kiến là 936 tỷ đồng (+47%).

Trước đó, trong năm 2025, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 30.600 tỷ đồng , mức cao nhất lịch sử của ngân hàng, tăng 53% so với năm 2024 và hoàn thành 121% kế hoạch đề ra.

Tổng tài sản hợp nhất đến cuối năm 2025 đạt 1,26 triệu tỷ đồng , tăng 36,4% so với đầu năm và cũng vượt 11% kế hoạch được cổ đông thông qua.