Rõ kế hoạch tăng vốn hơn 100.000 tỷ của VPBank

VPBank muốn tăng vốn điều lệ lên hơn 106.000 tỷ đồng thông qua 2 đợt phát hành cổ phiếu, qua đó có thể đưa ngân hàng lên vị trí dẫn đầu hệ thống về quy mô vốn.

VPBank hé lộ kế hoạch phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông ngoại. Ảnh: Phương Lâm.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (HoSE: VPB) vừa công bố tờ trình bổ sung phương án tăng vốn điều lệ quy mô lớn, dự kiến nâng vốn ngân hàng từ hơn 79.339 tỷ lên trên 106.000 tỷ đồng thông qua 2 đợt phát hành cổ phiếu. Nếu hoàn tất, VPBank có thể trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên có vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng , cũng là nhà băng có vốn điều lệ cao nhất hệ thống.

Theo kế hoạch, VPBank dự kiến chào bán hơn 2 tỷ cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành 26,04% tổng số cổ phần đang lưu hành. Nguồn thực hiện đến từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần, với tổng giá trị hơn 20.600 tỷ. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng lên mức 100.000 tỷ đồng .

Tiếp đó, nhà băng sẽ phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, qua đó tăng thêm hơn 6.243 tỷ đồng vốn điều lệ. Đối tượng mua có thể là cổ đông chiến lược hiện hữu hoặc một tổ chức nước ngoài có năng lực tài chính phù hợp. Sau khi hoàn tất cả 2 đợt phát hành, vốn điều lệ của VPBank dự kiến đạt 106.244 tỷ.

Giá chào bán sẽ được xác định theo thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm gần nhất, căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất quý liền trước. Thời gian triển khai dự kiến diễn ra trong quý III–IV năm nay, sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá và thời điểm chào bán phù hợp với điều kiện thị trường. Theo VPBank, việc bổ sung phương án tăng vốn đợt 2 nhằm củng cố năng lực tài chính, nâng cao khả năng quản trị, đồng thời mở rộng quy mô hoạt động và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ sẽ được ghi nhận vào vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần, sử dụng cho hoạt động cấp tín dụng.

Hiện tại, cổ đông lớn duy nhất của VPBank là SMBC, nắm giữ trên 15%. Động thái tăng vốn quy mô lớn được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động và thu hút thêm dòng vốn ngoại của ngân hàng này.

Song song với kế hoạch tăng vốn, VPBank cũng dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 41.323 tỷ đồng , tăng 35% so với năm trước. Ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 1,63 triệu tỷ, tăng 29%; dư nợ cấp tín dụng gần 1,3 triệu tỷ, tăng 34%; trong khi tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá ước đạt hơn 1,03 triệu tỷ đồng , tăng 40%.

Ở các công ty con, mảng tài chính tiêu dùng FE Credit đặt kế hoạch lãi trước thuế 1.179 tỷ đồng , tăng 93%. Công ty Chứng khoán VPBankS dự kiến lãi trước thuế 6.453 tỷ, tăng 44%; trong khi doanh nghiệp bảo hiểm OPES đặt mục tiêu lãi 936 tỷ đồng , tăng 47%.