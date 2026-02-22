Lộ tham vọng của 3 ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam

Năm 2026, VPBank và MB đặt mục tiêu lợi nhuận cao kỷ lục, mở rộng tín dụng và khách hàng, trong khi Techcombank tập trung kiểm soát thanh khoản và chuẩn bị lộ trình áp dụng chuẩn mực Basel III.

VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 41.300 tỷ đồng năm 2026. Ảnh: VPB.

Giữa loạt kế hoạch kinh doanh năm nay của khối ngân hàng tư nhân, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (HoSE: VPB) gây chú ý khi trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất vượt 40.000 tỷ đồng /năm.

VPBank quyết đuổi kịp Vietcombank

Cụ thể, năm 2026, ngân hàng của Chủ tịch Ngô Chí Dũng đặt kế hoạch lãi trước thuế 41.323 tỷ đồng , tăng mạnh 35% so với kết quả năm liền trước. Trong đó, riêng ngân hàng mẹ VPBank kỳ vọng mang về 34.240 tỷ đồng lãi trước, tăng 30% so với năm trước, đồng thời kiểm soát tỷ lệ nợ xấu (NPL) dưới 2,5%.

Nếu hoàn thành kế hoạch kinh doanh kể trên, VPBank sẽ là ngân hàng thứ 2 trong hệ thống vượt cột mốc 40.000 tỷ đồng lợi nhuận. Hiện nhà băng duy nhất tại Việt Nam chinh phục được mốc lợi nhuận kỷ lục này là Vietcombank.

Động lực tăng trưởng năm nay của VPBank không chỉ đến từ hoạt động cốt lõi mà còn từ hệ sinh thái công ty con. FE Credit được giao kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.179 tỷ đồng , gần gấp đôi kết quả năm 2025. Các công ty con khác cũng đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh, trong đó VPBankS dự kiến lãi trước thuế 6.453 tỷ đồng (+44%), còn OPES kỳ vọng đạt 936 tỷ đồng (+47%).

Song hành với mục tiêu lợi nhuận là kế hoạch mở rộng quy mô tài sản ở mức cao. Cụ thể, tổng tài sản hợp nhất đến cuối năm 2026 của VPBank dự kiến đạt 1,63 triệu tỷ đồng , tăng 29% so với năm 2025. Dư nợ cấp tín dụng hợp nhất dự kiến ở mức 1,292 triệu tỷ (+34%), trong khi tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất dự kiến đạt 1,031 triệu tỷ (+40%).

MB, Techcombank đua mở rộng quy mô tài sản

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Quân đội - MB (HoSE: MBB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 39.500 tỷ đồng năm 2026, tăng 15%, các công ty thành viên dự kiến đóng góp 12-13%. Ngân hàng Quân đội đồng thời đặt mục tiêu phát triển thêm 4-5 triệu khách hàng mới, nâng tổng số lên khoảng 40 triệu khách hàng, với tỷ lệ khách hàng hoạt động thường xuyên đạt 50%.

Về quy mô, MB lên kế hoạch nâng tổng tài sản lên hơn 2,1 triệu tỷ đồng (+33%) năm nay và tín dụng đạt gần 1,5 triệu tỷ (+35%). Ngân hàng định hướng kiểm soát nợ xấu dưới 1,5%, duy trì ROE trên 20% và giữ vị thế dẫn đầu về tỷ lệ CASA. Để hỗ trợ tăng trưởng, MB dự kiến tăng vốn nhằm đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR) luôn trên 10,5%.

SO GĂNG LỢI NHUẬN CỦA 3 NGÂN HÀNG TƯ NHÂN LỚN NHẤT VIỆT NAM Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 VPBank Tỷ đồng 9199 10324 13019 14364 21220 10804 20013 30625 Techcombank

10661 12838 15800 23238 25568 22888 27538 32538 MB

7767 10036 10688 16527 22729 26306 28829 34268

Cùng với đó, MB cũng có kế hoạch tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tập đoàn, nâng cấp các công ty bảo hiểm, chứng khoán và tài chính tiêu dùng thành mũi nhọn tăng trưởng, đồng thời nghiên cứu thêm các mảng mới như kinh doanh vàng, phân khúc FDI và tài sản số.

Chủ tịch HĐQT MB Lưu Trung Thái cho biết kế hoạch này được xây dựng trên nền tảng dự báo GDP Việt Nam tăng 7% và tín dụng toàn ngành tăng 15%.

Theo ông, 5 năm tới sẽ là giai đoạn tích lũy tài sản tài chính quan trọng của nền kinh tế, mở ra cơ hội lớn cho ngành ngân hàng.

Khác với 2 ngân hàng trên đã công bố kế hoạch cụ thể, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (HoSE: TCB) hiện chưa đưa ra mục tiêu chi tiết cho năm 2026. Tuy nhiên, tại sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư công bố kết quả quý IV/2025, Tổng giám đốc Techcombank Jens Lottner dự báo mặt bằng lãi suất huy động năm nay có thể tăng thêm 0,5-0,6 điểm %.

Hiện Techcombank duy trì khoảng 20% nguồn vốn từ wholesale funding (nguồn vốn bán buôn) và cho biết sẽ giữ ổn định cơ cấu này trong bối cảnh tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) có xu hướng gia tăng. Ngân hàng cũng tập trung củng cố bộ đệm vốn và thanh khoản, chuẩn bị cho lộ trình áp dụng chuẩn mực Basel III, đồng thời cải thiện các chỉ số an toàn theo yêu cầu mới.

Theo lãnh đạo ngân hàng, Techcombank đã được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng 12% và kỳ vọng mức này sẽ được nới thêm trong năm 2026 nhờ chất lượng tài sản và hiệu quả kinh doanh tích cực.

Bên cạnh đó, ngân hàng tiếp tục tận dụng thị trường vốn, trái phiếu và các khoản vay hợp vốn để đa dạng hóa nguồn vốn, duy trì thanh khoản ổn định. Mục tiêu dài hạn là cải thiện CASA, đẩy mạnh mảng quản trị gia sản nhằm nâng cao chất lượng nguồn vốn huy động và đảm bảo thanh khoản bền vững với chi phí hợp lý.