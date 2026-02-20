Ngân hàng lớn dự báo giá vàng có thể chạm mốc 6.500 USD/ounce năm nay

BMO Equity Research cho rằng rủi ro địa chính trị, và lực mua bền bỉ từ ngân hàng trung ương sẽ đẩy giá vàng lên gần 6.500 USD/ounce năm nay, trước khi hướng tới mốc 8.600 USD vào 2027.

Giá vàng được dự báo có thể tiến gần mốc 6.500 USD/ounce trong năm nay nhờ lực mua từ ngân hàng trung ương và rủi ro địa chính trị gia tăng. Ảnh: CNBC.

Nhiều điểm nóng địa chính trị xuất hiện trong tháng 1 đã hỗ trợ triển vọng thị trường vàng, chuyển từ kịch bản tạo đáy sang xu hướng tăng giá. Trong khi đó, thị trường bạc được cho là đang “hạ nhiệt” sau giai đoạn đầu cơ mạnh, theo bà Helen Amos, Giám đốc điều hành kiêm nhà phân tích hàng hóa tại BMO Equity Research.

Trong cuộc phỏng vấn với BNN Bloomberg, bà Amos cho biết lĩnh vực kim loại quý vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư, bất chấp các biến động gần đây. Cơ quan này hiện vẫn khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục phân bổ vốn vào vàng vì cho rằng đây là lựa chọn hàng hóa hàng đầu trong năm nay.

Dự báo vàng có thể lên 6.500 USD /ounce

Theo chuyên gia của BMO, thị trường đang chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố vĩ mô như tăng trưởng tại các nền kinh tế mới nổi, xu hướng phi toàn cầu hóa và quá trình giảm phụ thuộc vào đồng USD. Những yếu tố này được đánh giá là đặc biệt có lợi cho kim loại quý. Bà cũng nhấn mạnh lực cầu từ nhà đầu tư cá nhân vẫn khá bền vững.

“Mỗi khi giá vàng điều chỉnh nhẹ, thị trường đều nhanh chóng tìm được vùng hỗ trợ”, Amos nhận định.

BMO hiện duy trì kịch bản tích cực đối với vàng. Theo đó, kim loại quý này có thể tiến gần mốc 6.500 USD /ounce vào cuối năm nay và tiếp tục tăng lên khoảng 8.600 USD /ounce vào cuối năm 2027.

Bà Amos cho biết BMO sử dụng mô hình hồi quy để theo dõi các yếu tố chi phối giá vàng, gồm nhu cầu mua của ngân hàng trung ương, dòng vốn ETF, diễn biến của chỉ số USD và lợi suất trái phiếu TIPS kỳ hạn 10 năm.

“Giả sử trong vài năm tới, nhu cầu đầu tư lặp lại mức như giai đoạn đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với tốc độ mua vào của ngân hàng trung ương và dòng tiền ETF duy trì cao, giá vàng có thể tiến gần 6.500 USD /ounce ngay trong năm nay”, bà phân tích.

Kịch bản cơ sở trước đó của BMO từng dự báo vàng có thể điều chỉnh trong vài tháng tới, nhưng bà Amos lưu ý dự báo này được xây dựng từ tháng 12/2025 và tình hình đã thay đổi đáng kể.

“Chỉ trong tháng 1 đã xuất hiện hàng loạt điểm nóng địa chính trị từ Venezuela, Greenland đến lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Vì vậy, rủi ro hiện nghiêng nhiều hơn về kịch bản tăng giá”, bà nói.

Chuyên gia cho rằng nhu cầu từ ngành năng lượng mặt trời, động lực lớn của bạc thời gian qua, có thể đã qua đỉnh. Ảnh: Việt Linh.

Thận trọng với bạc

Trái với vàng, BMO tỏ ra dè dặt với bạc ở thời điểm hiện tại, đặc biệt khi xét đến tỷ lệ giá vàng/bạc.

Theo Amos, bạc vẫn mang tính chất của một kim loại công nghiệp nhiều hơn là tài sản trú ẩn an toàn. Thị trường vật chất đang ở trạng thái cân bằng và có dấu hiệu nới lỏng.

Bà cũng cho rằng nhu cầu từ ngành năng lượng mặt trời, động lực lớn của bạc thời gian qua, có thể đã qua đỉnh. Bên cạnh đó, hoạt động đầu cơ mạnh của nhà đầu tư cá nhân trong tháng 12/2025 và tháng 1/2026 đã góp phần đẩy giá lên cao bất thường.

“Giá bạc hiện đã quay về mức hợp lý hơn. Những biến động mạnh vừa qua phần nào làm suy yếu hình ảnh của bạc như một tài sản trú ẩn an toàn”, Amos nhận định.

Dù vậy, BMO cho biết vẫn theo dõi sát các yếu tố có thể ảnh hưởng đến vị thế đầu tư của bạc trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

BMO Equity Research là bộ phận nghiên cứu cổ phiếu và thị trường vốn của Ngân hàng Bank of Montreal (BMO), một trong những ngân hàng lớn nhất Canada.