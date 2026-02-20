Giá vàng thế giới lại rơi khỏi mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới rơi khỏi mốc 5.000 USD trong bối cảnh đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ giảm, giới đầu tư theo dõi căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Trong phiên 19/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới có thời điểm rơi thẳng xuống vùng giá 4.981 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 19/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng ròng 19,2 USD lên 4.995,2 USD /ounce. Kim loại quý từng có cú tăng vọt vượt 5.000 USD /ounce nhưng ngay lập tức điều chỉnh, có thời điểm rơi thẳng xuống vùng giá 4.981 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ chốt phiên giảm 0,2% xuống 4.997,4 USD /ounce.

Trước đó, giá vàng thế giới liên tục giằng co quanh mức 4.900- 5.000 USD /ounce và có biên độ dao động thu hẹp khi thị trường châu Á bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài. Tuy nhiên, nếu tính trong một tuần gần nhất, giá kim quý vẫn tăng hơn 2%, còn nếu tính từ đầu năm thì đà tăng vượt 15%.

"Thị trường đang 'rung lắc' dữ dội và dao động đi ngang với mức biến động cao. Trong khi đó, căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang hỗ trợ giá vàng. Dù triển vọng tổng thể khá lạc quan, chúng ta vẫn có thể chứng kiến thêm một nhịp giảm nữa bởi các yếu tố khác", ông Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran rằng nước này phải đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân nếu không muốn "những điều tồi tệ sẽ xảy ra", đồng thời đặt ra thời hạn 10 ngày trước khi Mỹ có thể hành động, theo Reuters. Các điểm nóng địa chính trị và kinh tế thường có lợi cho vàng, vì kim loại quý này từ lâu được xem là nơi lưu trữ giá trị an toàn.

Biên bản cuộc họp ngày 27-28/1 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy các nhà hoạch định chính sách vẫn còn chia rẽ về lộ trình chính sách tiền tệ với một số sẵn sàng tăng lãi suất nếu lạm phát vẫn cao, trong khi những người khác ủng hộ cắt giảm nếu áp lực giá hạ nhiệt.

Mặt khác, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ giảm xuống 206.000 trong tuần kết thúc ngày 14/2, củng cố tín hiệu về sức mạnh của thị trường lao động.

Nhà đầu tư hiện chờ đợi chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ công bố vào ngày 20/2 (giờ Mỹ), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, để có thêm manh mối về định hướng chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang kỳ vọng lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Mỹ trong năm nay sẽ diễn ra vào tháng 6 năm nay.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,6% lên 77,66 USD /ounce, thậm chí trong phiên có thời điểm vượt 78 USD /ounce. Trái ngược với bạc, giá bạch kim giao ngay giảm 0,8% xuống 2.054,08 USD /ounce, còn palladium mất 2,6% xuống 1.671,34 USD /ounce.