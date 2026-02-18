Giá vàng rớt thảm

Giá vàng thế giới bất ngờ rơi mạnh, có thời điểm thủng mốc 4.900 USD/ounce trong bối cảnh áp lực từ đồng USD mạnh lên và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed.

Giá vàng thế giới vừa rơi thủng mốc 4.900 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

Chỉ trong vòng 15 giờ giao dịch, giá vàng thế giới giao ngay đã lao dốc mạnh từ 4.940 USD /ounce xuống 4.857 USD /ounce, trước khi hồi phục nhẹ và neo quanh ngưỡng 4.904 USD /ounce hiện tại.

Trong phiên giao dịch ngày 18/2, kim loại quý tăng nhẹ nhờ lực mua bắt đáy, sau khi mất hơn 2% ở phiên trước đó. Đà giảm mạnh diễn ra trong bối cảnh có tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, làm dịu lo ngại địa chính trị - yếu tố vốn hỗ trợ giá vàng trước đó. Đây cũng là phiên thứ hai liên tiếp giá vàng ghi nhận mức giảm hơn 2%.

Hiện hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ ổn định quanh 4.905 USD /ounce.

Giá vàng thế giới đang yếu đi. Ảnh: Kitco.

Thị trường vàng còn chịu áp lực từ đồng USD giữ giá khi nhà đầu tư chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 1 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm tín hiệu về lộ trình cắt giảm lãi suất. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng - vốn được định giá bằng USD - trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó làm suy yếu nhu cầu.

Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường ở mức thấp khi nhiều trung tâm giao dịch vàng lớn tại châu Á như Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Hàn Quốc… đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán.

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, Austan Goolsbee, cho biết Fed có thể thực hiện “thêm vài” đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt về mục tiêu 2%. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng số liệu giá tiêu dùng yếu gần đây chưa phản ánh đầy đủ áp lực tăng giá trong lĩnh vực dịch vụ.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo Fed sẽ có 3 đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 0,25 điểm %, trong năm nay.

Vàng là tài sản không sinh lời, do đó thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp khi chi phí cơ hội nắm giữ giảm xuống.