Người bán vàng từ 5 triệu trở lên phải nhận tiền chuyển khoản

Người dân khi bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng bắt buộc phải thực hiện thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng.

Với giao dịch bán lại hoặc thu đổi vàng có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trở lên trong ngày, SJC sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản chính chủ của khách hàng. Ảnh: Việt Linh.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) vừa công bố quy định thanh toán áp dụng đối với các giao dịch mua, bán và thu đổi vàng tại hệ thống của doanh nghiệp nhằm thực hiện các yêu cầu theo Nghị định 232/2025 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo thông báo, đối với giao dịch mua vàng có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày đối với mỗi khách hàng, việc thanh toán bắt buộc thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản chính chủ của khách hàng.

Thông tin tài khoản chuyển tiền phải trùng khớp với thông tin trên giấy tờ tùy thân và dữ liệu xuất hóa đơn. Doanh nghiệp không chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ trả trước hoặc các ví điện tử. Trường hợp thanh toán không đúng quy định, công ty sẽ thực hiện hoàn tiền theo quy trình nội bộ trong thời gian từ 7 đến 15 ngày làm việc.

Đáng chú ý, đối với giao dịch bán lại hoặc thu đổi vàng có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trở lên trong ngày, SJC cho biết công ty sẽ thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản chính chủ của khách hàng. Các hình thức thanh toán khác không được áp dụng.

Thời gian chuyển khoản phụ thuộc vào thời điểm phát sinh giao dịch. Với giao dịch thực hiện tại trụ sở chính trước 15h hàng ngày, tiền sẽ được chuyển trong ngày. Trường hợp giao dịch sau 15h hàng ngày, việc thanh toán được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo. Với giao dịch tại các cửa hàng trong hệ thống, thời gian hoàn tất thanh toán trong vòng 2 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch.

Doanh nghiệp khuyến nghị khách hàng chuẩn bị đầy đủ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng phù hợp trước khi thực hiện giao dịch để đảm bảo quá trình mua, bán vàng diễn ra đúng quy định.

Tương tự, Công ty Mi Hồng cũng phát đi thông báo về việc áp dụng quy định thanh toán theo Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, cùng với Nghị định 181/2025 và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025.

Theo đó, khách hàng bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên và khách hàng mua vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải thực hiện thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng.

Nghị định 232/2025 quy định các giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày của một khách hàng phải được thực hiện qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Khu vực 2 khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch vàng từ 20 triệu đồng trở lên cần thanh toán qua tài khoản ngân hàng để tránh vi phạm quy định.

Theo Nghị định 340/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, hành vi không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản theo quy định có thể bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.