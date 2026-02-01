Người mua vàng bạc lỗ rất nặng

Sáng nay (1/2), giá vàng trong nước “neo” ở mốc 172 triệu/lượng, giá bạc còn 87 triệu/kg. Nếu nhà đầu tư mua vàng, bạc từ đỉnh cách đây 3 ngày lỗ kép khi giá vàng giảm và chênh lệch mua vào - bán ra lớn.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Phú Quý và DOJI cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 169-172 triệu đồng/lượng. Nếu so với đỉnh được lập mốc 192,3 triệu đồng/lượng cách đây 3 ngày, hiện giá vàng miếng SJC giảm 20,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, nhà đầu tư bán ra hôm nay sẽ lỗ lên tới 23,3 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, nhà đầu tư “đu đỉnh” vàng nhẫn cũng lỗ nặng. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 169 - 172 triệu đồng/lượng, giảm 19 triệu đồng/lượng từ vùng đỉnh. Theo đó, người dân lỗ tới 22 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn Phú Quý cũng giảm mạnh từ vùng đỉnh về mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng…

Nguyên nhân chính đến từ việc giá vàng thế giới giảm mạnh. Hiện, giá vàng thế giới niêm yết 4.882 USD /ounce, giảm hơn 600 USD từ vùng đỉnh.

Nhà đầu tư mua vàng, bạc từ "đỉnh" lỗ nặng trong 3 ngày qua.

Có mức giảm mạnh hơn vàng là bạc thỏi, bạc miếng. Hiện, bạc Phú Quý được niêm yết 3,1-3,2 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 87 triệu đồng/kg. So với mức đỉnh được lập cách đây 3 ngày lên tới hơn 123 triệu đồng/kg, hiện giá bạc giảm hơn 36 triệu đồng/kg. Người mua cũng lỗ 39 triệu đồng/kg nếu bán ra hôm nay.

Bạc Ancarat ở mức 88 triệu đồng/kg và cũng giảm hơn 36 triệu đồng/kg từ vùng đỉnh.

Diễn biến này cho thấy rủi ro rất lớn khi nhà đầu tư chạy theo tâm lý đám đông trong những đợt tăng nóng. Khi giá liên tục lập đỉnh, nhiều người sợ “mất cơ hội” nên vội vàng mua vào mà không tính đến khả năng điều chỉnh. Tuy nhiên, thị trường kim loại quý vốn biến động mạnh, và khi lực chốt lời xuất hiện, giá có thể giảm nhanh hơn tốc độ tăng trước đó.

Các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cá nhân cần thận trọng, tránh sử dụng vốn vay hoặc dồn toàn bộ tiền nhàn rỗi vào vàng, bạc ở vùng giá cao. Việc phân bổ danh mục hợp lý và xác định rõ mục tiêu đầu tư dài hạn sẽ giúp hạn chế rủi ro trước những cú đảo chiều bất ngờ của thị trường.