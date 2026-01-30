Giá vàng khép lại ngày giao dịch tồi tệ nhất lịch sử

Chỉ trong một phiên giao dịch, giá vàng trong nước có lúc mất tới gần 10 triệu đồng mỗi lượng trước khi hồi phục nhẹ để đóng cửa ở vùng 181 triệu/lượng.

Giá vàng trong nước khép lại phiên giao dịch tồi tệ nhất nhiều năm với mức giảm gần 9 triệu đồng/lượng. Ảnh: Duy Anh.

Tính đến cuối ngày 30/1, giá vàng miếng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đóng cửa ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương giảm tới 8,6 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên liền trước (29/1). Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch mua - bán được nâng lên mức 3 triệu đồng.

Diễn biến trong phiên cho thấy đà suy giảm của vàng miếng SJC thậm chí còn căng thẳng hơn. Có thời điểm giá vàng lao dốc gần 10 triệu đồng/lượng, lùi xuống vùng 177,1 - 180,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với giá mở cửa.

Đáng chú ý, cú giảm sâu này xảy ra ngay sau giai đoạn tăng “nóng” kéo dài từ đầu năm, khi nhiều phiên giá vàng miếng bật tăng tới vài triệu đồng mỗi lượng. Trước đó, trong phiên 29/1, vàng miếng SJC từng thiết lập đỉnh lịch sử ở 191,3 triệu đồng/lượng (bán ra). So với mốc đỉnh này, giá vàng hiện đã giảm hơn 10 triệu đồng/lượng.

Dù không đóng cửa ở giá đáy của ngày, thị trường vàng trong nước vẫn khép phiên 30/1 với mức giảm tồi tệ nhất lịch sử giao dịch.

Phiên giảm mạnh đã thu hẹp đà tăng của giá vàng miếng từ đầu năm này xuống còn 5 triệu đồng/lượng. Tuy vậy, so với đầu năm, giá vàng miếng SJC hiện vẫn cao hơn khoảng 28 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 18%. Theo đó, nhà đầu tư mua vàng từ đầu năm đến nay vẫn ghi nhận mức lãi khoảng 25 triệu đồng/lượng (+16%).

Cũng trong hôm nay, giá vàng nhẫn tại hầu hết thương hiệu cũng đóng cửa với mức giảm trên dưới 9 triệu đồng.

Trong đó, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ dừng ở mức 177 - 180 triệu đồng/lượng, giảm 9,3 triệu đồng; Tập đoàn DOJI và Tập đoàn Phú Quý chốt phiên giảm gần 10 triệu đồng với mỗi lượng vàng nhẫn xuống lần lượt 178 - 181 triệu/lượng và 177,3 - 180,3 triệu/lượng.

Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải chốt giá vàng nhẫn ở 178 - 181 triệu đồng/lượng. Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 đóng cửa hôm nay ở mức 178,5 - 181 triệu/lượng, giảm xấp xỉ 10 triệu đồng.

VÀNG MIẾNG SJC GIẢM GẦN 9 TRIỆU ĐỒNG MỘT NGÀY Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181

Trên thế giới, giá vàng giao ngay cũng ghi nhận mức giảm tới gần 270 USD , tương đương mức giảm ròng tới hơn 5% trong 24 giờ qua, rớt thẳng xuống vùng 5.115 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 161 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Trước đó, khi giá vàng trong nước và thế giới liên tục tăng mạnh, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Giảng viên ngành Tài chính của Đại học RMIT Việt Nam, đã cảnh báo về rủi ro "bong bóng" trong mỗi chu kỳ tăng "nóng" của vàng.

Ông cho biết giai đoạn 1976-1980, giá vàng thế giới từng tăng vọt từ 100 USD lên đỉnh 850 USD /ounce do lạm phát Mỹ vượt 13%. Sau đó, giá vàng lao dốc tới 65% trong vòng 5 năm tiếp theo, xuống dưới 300 USD /ounce vào năm 1985, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng nề.

Ngoài rủi ro giảm giá, đầu tư vàng còn đối mặt với chi phí cơ hội khi dòng tiền có thể mang lại lợi suất cao hơn ở cổ phiếu hoặc trái phiếu trong kịch bản kinh tế phục hồi.

Bên cạnh đó, các thay đổi đột ngột trong chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặc biệt là việc tăng lãi suất, và rủi ro lạm phát giả tạo, nơi vàng không bảo vệ được nếu suy thoái toàn cầu xảy ra.