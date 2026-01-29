Giá vàng tăng 'nóng', chuyên gia cảnh báo rủi ro

Chuyên gia cho rằng với biến động hiện nay, kịch bản giá vàng miếng vượt mốc 200 triệu/lượng có thể xảy ra, nhưng rủi ro giảm sâu cũng không thể xem nhẹ.

Giá vàng trong nước trong nhịp tăng "nóng", có thời điểm vượt mốc 191 triệu đồng/lượng. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ở thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay phổ biến dao động trên mức 5.500 USD /ounce. Trong phiên liền trước đó, có thời điểm giá vàng thế giới tăng vượt mốc 5.600 USD /ounce để thiết lập đỉnh lịch sử mới ở 5.611 USD /ounce.

Tính ở vùng giá đỉnh này, giá vàng thế giới đã tăng hơn 300 USD mỗi ounce chỉ trong chưa đầy 2 ngày.

Trước đà nhảy vọt của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng ghi nhận diễn biến tăng "nóng" liên tiếp phá vỡ các kỷ lục trước đó như 180 triệu đồng/lượng rồi vượt 190 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch hôm nay, có thời điểm giá vàng trong nước tăng chạm mốc 191,1 triệu đồng/lượng, chính thức thiết lập đỉnh lịch sử mới.

Giá vàng "nóng" theo bất ổn toàn cầu

Theo Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Giảng viên ngành Tài chính của Đại học RMIT Việt Nam, khả năng giá vàng trong nước vượt mốc 200 triệu đồng/lượng thời gian tới hoàn toàn có cơ sở, nếu đà tăng hiện tại của giá vàng thế giới tiếp tục được duy trì.

Theo ông Tuấn Anh, các tổ chức tài chính lớn đều đang nâng dự báo giá vàng với Goldman Sachs dự báo giá cuối năm 2026 có thể đạt 5.400 USD /ounce, trong khi JP Morgan đưa ra biên độ rộng hơn, từ 5.000- 6.000 USD /ounce, phản ánh nhu cầu trú ẩn gia tăng trước bất ổn địa chính trị, lạm phát cao và môi trường lãi suất thấp.

Nếu giá vàng quốc tế tăng thêm 10-15%, kết hợp với lạm phát trong nước được dự báo ở 4-5% trong năm 2026, giá vàng miếng SJC hoàn toàn có thể vượt mốc 200 triệu đồng/lượng.

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh chỉ ra thực tế lịch sử cho thấy giá vàng có thể tăng mạnh trong thời gian ngắn khi khủng hoảng bùng phát. Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 năm 2020, giá vàng thế giới đã tăng gần 40%, từ vùng 1.500 USD /ounce lên hơn 2.000 USD /ounce chỉ trong 8 tháng. Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC theo đó tăng từ khoảng 42 triệu đồng/lượng lên mức đỉnh gần 62 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cảnh báo mặt trái của những chu kỳ tăng "nóng" là rủi ro bong bóng. Giai đoạn 1976-1980, giá vàng thế giới tăng vọt từ 100 USD lên đỉnh 850 USD /ounce do lạm phát Mỹ vượt 13%. Sau đó, giá vàng lao dốc tới 65% trong vòng 5 năm tiếp theo, xuống dưới 300 USD /ounce vào năm 1985, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng nề.

Ngoài rủi ro giảm giá, đầu tư vàng còn đối mặt với chi phí cơ hội khi dòng tiền có thể mang lại lợi suất cao hơn ở cổ phiếu hoặc trái phiếu trong kịch bản kinh tế phục hồi. Bên cạnh đó, các thay đổi đột ngột trong chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặc biệt là việc tăng lãi suất, và rủi ro lạm phát giả tạo, nơi vàng không bảo vệ được nếu suy thoái toàn cầu xảy ra.

Lý do giá vàng trong nước tăng cao

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ cấp hạn mức xuất, nhập khẩu vàng miếng và vàng nguyên liệu cho các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp kinh doanh vàng đủ điều kiện.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, đây là những bước đi đúng hướng nhằm tăng nguồn cung và minh bạch hóa thị trường. Tuy nhiên, theo ông, các biện pháp này chưa đủ để kéo giá vàng trong nước nhanh chóng tiệm cận với giá thế giới.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ 3 yếu tố.

Thứ nhất, nguồn cung vàng vẫn hạn chế khi Việt Nam phụ thuộc lớn vào vàng nguyên liệu nhập khẩu, trong khi hạn mức nhập khẩu được mở rộng một cách thận trọng do ưu tiên ngoại tệ cho các nhu cầu thiết yếu khác.

Thứ hai, tâm lý đầu cơ và tích trữ vàng của người dân trong bối cảnh bất ổn toàn cầu khiến lượng vàng lưu thông trên thị trường ngày càng khan hiếm.

Thứ ba, các rào cản về thủ tục hành chính và cơ chế quản lý hạn ngạch nhập khẩu tạo ra sự khan hiếm cục bộ.

So sánh với Trung Quốc, dù kiểm soát nhập khẩu vàng rất chặt, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thường chỉ ở mức 1-2%, cao điểm mới lên 5%, nhờ vai trò điều tiết của Sàn Giao dịch vàng Thượng Hải (SGE). Điều này cho thấy Việt Nam cần thêm thời gian và những cải cách mang tính cấu trúc để thị trường vàng vận hành hiệu quả hơn.

Cảnh báo rủi ro đầu cơ vàng

Trong bối cảnh giá vàng tăng "nóng", người dân xếp hàng dài mua vàng, Tiến sĩ Irfan Haider Shakri, Giảng viên ngành Tài chính tại Đại học RMIT Việt Nam, nhấn mạnh trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh, nhà đầu tư cần tránh tâm lý “đu đỉnh”.

Dù giá vàng đang được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực, việc tham gia thị trường ở các mức giá lịch sử tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh rất lớn.

Theo vị chuyên gia này, chiến lược phù hợp là duy trì một danh mục đầu tư cân bằng, trong đó vàng chỉ nên chiếm khoảng 5-10% tổng tài sản như một công cụ “bảo hiểm” trước lạm phát và rủi ro chính sách, thay vì một tài sản mang tính đầu cơ.

Với những nhà đầu tư có nhu cầu tích lũy vàng, phương pháp bình quân giá theo thời gian sẽ hiệu quả hơn nhiều so với giải ngân toàn bộ tại vùng đỉnh.

Ở góc nhìn vĩ mô, Tiến sĩ Đào Lê Trang Anh, Giảng viên cấp cao ngành Tài chính của Đại học RMIT Việt Nam, dự báo trong ngắn hạn căng thẳng leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thêm thuế quan đối với một số quốc gia châu Âu liên quan đến tranh chấp Greenland, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột thương mại xuyên Đại Tây Dương.

Bên cạnh đó, bất ổn kéo dài tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến Iran, cùng những rủi ro xoay quanh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục thúc đẩy tâm lý né tránh rủi ro trên toàn cầu.

Ngoài ra, việc các ngân hàng trung ương duy trì mua vàng quy mô lớn trong chiến lược phi USD hóa, cùng lo ngại về nợ công Mỹ và tính độc lập của Fed, cũng đang tạo lực đỡ quan trọng cho giá vàng.