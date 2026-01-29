Giá vàng trong nước đã vượt 190 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng tăng vọt khoảng 6 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay (29/1), đẩy giá bán lên đỉnh lịch sử mới, vượt 190 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng đã vượt 190 triệu đồng/lượng sáng 29/1. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 29/1, ảnh hưởng từ đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước một lần nữa ghi nhận bước nhảy vọt 6 triệu/lượng, chính thức thiết lập đỉnh lịch sử mới ở trên vùng 190 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 187,2 - 190,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng tới 5,5 triệu đồng ở chiều mua và tăng 6 triệu đồng ở chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán đã nâng lên mức 3 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng giờ sáng, các thương hiệu vàng lớn trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt niêm yết giá bán vàng miếng vượt 190 triệu đồng/lượng, cũng là mức cao nhất các doanh nghiệp này từng đưa ra.

Tương tự, vàng miếng, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng ghi nhận xu hướng tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay.

Trong đó, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của Công ty SJC sáng nay tăng 5,5 triệu đồng, hiện neo tại vùng 186,2 - 189,2 triệu/lượng.

Tập đoàn DOJI và Phú Quý cũng ghi nhận mức tăng tương tự, hiện chấp nhận giao dịch vàng nhẫn ở mức 186,8 - 189,8 triệu/lượng.

Đáng chú ý, hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay tăng mạnh giá vàng nhẫn lên 186,7 - 189,7 triệu/lượng; còn Mi Hồng niêm yết ở 188,2 - 190,2 triệu/lượng. Hiện chuỗi cửa hàng Mi Hồng đang là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường và ngang bằng với giá bán của vàng miếng SJC.

VÀNG MIẾNG VƯỢT MỐC 190 TRIỆU ĐỒNG/LƯỢNG Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 187.2 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 190.2

Đà tăng của giá vàng trong nước sáng nay chịu tác động chính từ diễn biến của giá vàng thế giới. Cụ thể, trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay đang biến động quanh vùng 5.525 USD /ounce, tương đương mức tăng 105 USD so với giá mở cửa. Trong phiên giao dịch liền trước, giá kim quý thế giới cũng đã ghi nhận mức tăng 235 USD /ounce.

Giá vàng thế giới lần đầu vượt mốc 5.000 USD /ounce vào ngày 26/1 và đã tăng hơn 10% trong tuần này. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 27%, sau khi tăng mạnh 64% trong năm 2025.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản giải thích lý do giá vàng trong nước tăng "phi mã". Theo đó, nhà điều hành cho biết từ tháng 4/2025 đến nay, giá vàng thế giới liên tục biến động, chủ yếu theo xu hướng tăng do nguyên nhân căng thẳng địa chính trị, ngoại giao, xung đột vũ trang tại nhiều quốc gia trên thế giới leo thang.

NHNN nhấn mạnh Việt Nam không phải là quốc gia sản xuất vàng, do vậy nguồn cung vàng chủ yếu từ nhập khẩu. Tuy nhiên nguồn cung vàng miếng từ NHNN hạn chế do cần tập trung ngoại tệ cho các nhu cầu thiết yếu hơn.

Song song với đó, nhiều dự báo cho thấy giá vàng thế giới tiếp tục tăng khiến người nắm giữ vàng hạn chế bán ra. Điều này khiến giá vàng miếng SJC trong nước cũng tăng cao theo đà tăng của giá vàng thế giới.

Ngoài ra, mặt bằng chung các kênh đầu tư khác ở trong nước lại kém hấp dẫn như thị trường trái phiếu doanh nghiệp ảm đạm, bất động sản giá cao, mặt bằng lãi suất huy động ở mức thấp… đã làm tăng tâm lý đầu cơ, tích trữ vàng.