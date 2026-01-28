Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng tăng gần 7 triệu đồng/lượng sau một ngày

  • Thứ tư, 28/1/2026 19:33 (GMT+7)
Giá vàng trong nước khép lại phiên 28/1 ở vùng giá cao kỷ lục, theo sát diễn biến tăng mạnh của thế giới. Tương tư, thị trường bạc cũng ghi nhận một phiên giao dịch nhiều biến động.

Giá vàng lên cao kỷ lục, vượt 184 triệu đồng/lượng. Ảnh: Việt Linh.

Cuối phiên giao dịch 28/1, giá vàng miếng SJC được niêm yết quanh 181,7 - 184,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức cao nhất từ trước đến nay trên thị trường vàng trong nước. So với đầu phiên, giá bán ra đã tăng thêm hơn 4 triệu đồng/lượng. Còn so với hôm qua, vàng đã tăng gần 7 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 180 - 183 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý giao dịch quanh 179,9 - 182,9 triệu đồng/lượng. Mặt bằng giá vàng trong nước đồng loạt đứng ở vùng kỷ lục.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra của vàng SJC tại thời điểm đóng cửa đã được nới rộng so với đầu ngày (200.000 đồng), trong bối cảnh giá vàng tăng nhanh trong thời gian ngắn.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 28/1. Trong buổi chiều theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới có thời điểm vượt mốc 5.300 USD/ounce, mức cao nhất trong lịch sử. Đến 18h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng quốc tế điều chỉnh giảm, lùi về quanh 5.260 USD/ounce.

Cùng với diễn biến tăng mạnh của giá, thị trường vàng tại Hà Nội ghi nhận giao dịch sôi động trong ngày. Nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc thông báo quá tải, tạm dừng nhận khách. Bảo Tín Minh Châu ngừng giao dịch từ khoảng 10h sáng, trong khi Phú Quý đến chiều cùng ngày cũng treo bảng hết hàng, dừng tiếp nhận khách.

Cùng với vàng, thị trường bạc trong nước tiếp tục ghi nhận sự quan tâm khi thiết lập các vùng giá lịch sử, nối dài đà tăng nóng trong các phiên trước đó.

Đóng cửa phiên, giá bạc Phú Quý neo ở mức 4,2 - 4,33 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Quy đổi theo kg, giá bạc tương đương khoảng 112 - 115,5 triệu đồng/kg. So với mức cao nhất trong ngày, giá bạc khi kết phiên đã giảm khoảng 3 triệu đồng/kg.

Tại Sacombank - SBJ, theo bảng giá áp dụng từ 16h30, bạc Kim - Phúc - Lộc SBJ 999 được niêm yết ở mức 4,377 triệu đồng/lượng mua vào và 4,488 triệu đồng/lượng bán ra. Với sản phẩm bạc 999 loại 1 kg, giá giao dịch ở 116,72 - 119,68 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, tại Ancarat, nhóm sản phẩm bạc tích trữ Ngân Long Quảng Tiến 999 được niêm yết ở mức 4,219 - 4,350 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Với quy cách 1 kg, giá bạc Ancarat hiện ở 112,507 - 116 triệu đồng/kg.

