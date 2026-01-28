Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng tăng 6 triệu một ngày, vượt 183 triệu đồng/lượng

  • Thứ tư, 28/1/2026 09:38 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Với mức tăng gần 6 triệu đồng trong ngày, giá vàng trong nước đã chính thức vượt 183 triệu đồng/lượng, xô đổ mọi kỷ lục giá từng ghi nhận trước đó.

Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới ở 183,2 triệu đồng/lượng. Ảnh: Việt Linh.

Đầu giờ chiều 28/1, tiếp nối đà tăng mạnh trong phiên sáng, giá vàng trong nước tiếp tục đi lên, chính thức vượt mốc 183 triệu đồng/lượng.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) chiều nay tăng thêm 2,6 triệu đồng/lượng đối với giá vàng miếng, nâng tổng mức tăng trong ngày lên tới 5,9 triệu/lượng. Sau điều chỉnh, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 180,7 - 183,2 triệu/lượng (mua - bán), là mức đỉnh lịch sử mới của mặt hàng này.

Cùng thời điểm, hàng loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng nâng giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC, bán ra phổ biến ở mức 183,2 triệu/lượng.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng duy trì đà tăng mạnh trong phiên chiều.

Công ty SJC hiện niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 179,7 - 182,7 triệu/lượng, tăng 6,1 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng cũng tăng tới 5,8 triệu đồng trong ngày, leo thẳng lên mức 179,3 - 182,3 triệu/lượng. Tập đoàn Phú Quý cũng ghi nhận mức tăng tương tự, hiện giao dịch vàng nhẫn tương đương DOJI. Trong khi đó, Mi Hồng tăng giá vàng nhẫn 999 thêm 5,3 triệu đồng/lượng, lên 180,6 - 182,6 triệu đồng. Đây cũng là vùng giá bán đang được Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng.

VÀNG MIẾNG SJC XÔ ĐỔ MỌI KỶ LỤC
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 180.7
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 183.2

Vàng vượt 180 triệu/lượng

Trước đó, trong phiên giao dịch sáng nay (28/1), giá vàng trong nước tiếp tục tăng vọt hơn 3 triệu đồng để leo lên vùng giá cao nhất lịch sử.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 178,3 - 180,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng tăng 3,3 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua, đồng thời là mức giá cao nhất trong lịch sử giao dịch.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ của thương hiệu này sáng nay cũng tăng lên mức 177 - 180 triệu đồng/lượng, cao hơn 2,9 triệu đồng ở chiều mua và 3,4 triệu đồng ở chiều bán so với giá chốt phiên liền trước.

Không chỉ SJC, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… đều đồng loạt nâng giá giao dịch vàng miếng lên đỉnh lịch sử mới ở 180,6 triệu đồng/lượng.

So với đầu năm 2026, giá vàng miếng đã tăng tới 28 triệu đồng/lượng sau chưa đầy một tháng, tương ứng mức tăng ròng 18%. Đà tăng này trừ đi chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng miếng từ đầu năm đến nay vẫn ghi nhận khoản lãi khoảng 26 triệu đồng mỗi lượng (+17%).

Tương tự, giá vàng nhẫn tại nhóm doanh nghiệp này cũng ghi nhận mức tăng hơn 3 triệu đồng/lượng sáng nay, qua đó leo lên vùng giá cao lịch sử mới.

Trong đó, Tập đoàn Phú Quý hiện niêm yết vàng nhẫn trơn ở mức 177,3 - 180,3 triệu/lượng; Tập đoàn DOJI đưa giá giao dịch ở mức 178,1 - 180,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng tại 177,6 - 180,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, đây là 2 doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường, và ngang bằng với giá bán vàng miếng SJC.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước tiếp tục phá đỉnh trong phiên sáng nay là tác động của giá vàng quốc tế. Hiện tại, giá vàng thế giới giao ngay đã vượt mốc 5.200 USD/ounce, phổ biến dao động quanh mức 5.224 USD/ounce.

Với mức giá hiện tại, quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 165 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Bạc sắp đạt 120 triệu đồng/kg

Theo nhịp tăng chung, giá bạc trong nước cũng đi lên trong phiên giao dịch sáng nay.

Cụ thể, giá bạc miếng tại các doanh nghiệp đã tăng hơn 60.000 đồng mỗi lượng so với giá chốt phiên liền trước. Sau điều chỉnh, bạc miếng của Phú Quý đang niêm yết ở 4,281 - 4,413 triệu đồng/lượng; Công ty Sacombank - SBJ niêm yết giá bạc ở 4,356 - 4,467 triệu/lượng; trong khi Ancarat giao dịch ở mức 4,276 - 4,408 triệu đồng/lượng.

Đối với sản phẩm bạc thỏi, giá mua - bán tại các doanh nghiệp đã tăng khoảng 2 triệu đồng/kg sáng nay.

Hiện Phú Quý đang neo giá thỏi bạc loại 1 kg ở mức 114,16 - 117,67 triệu đồng; bạc Kim - Phúc - Lộc của SBJ có giá 116,16 - 119,12 triệu đồng/kg và bạc Ngân Long Quảng Tiến của Ancarat neo ở 114,02 - 117,54 triệu đồng/kg.

Chỉ trong 7 ngày qua, giá bạc trong nước đã tăng 19% và tăng vượt 51% chỉ trong vòng 1 tháng qua.

Hồng Nhung

