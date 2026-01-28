Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng thế giới vượt 5.200 USD/ounce

  • Thứ tư, 28/1/2026 08:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giá vàng thế giới vượt 5.200 USD/ounce khi những bất ổn kinh tế và địa chính trị kéo dài thúc đẩy nhà đầu tư đổ xô vào kim loại trú ẩn an toàn này.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới đã thiết lập đỉnh lịch sử mới ở vùng trên 5.220 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 27/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng vọt 168,7 USD/ounce lên 5.179,6 USD/ounce. Trước đó trong phiên, giá kim loại quý đã chính thức lập đỉnh mới ở mốc 5.202,7 USD/ounce.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ lại chốt phiên gần như đi ngang ở mức 5.082,6 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới tiếp tục tăng thêm hơn 40 USD/ounce lên trên 5.222 USD/ounce, cũng là đỉnh lịch sử mới của mặt hàng này.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 18%, nối dài đà tăng kỷ lục của năm ngoái. Đà tăng này được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm bất ổn kinh tế và địa chính trị gia tăng, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, cùng với việc các ngân hàng trung ương tăng mua vàng trong bối cảnh xu hướng phi USD hóa toàn cầu, theo Reuters.

"Thông thường, các đợt tăng giá sẽ kết thúc khi những động lực ban đầu khiến nhà đầu tư tham gia thị trường vàng dần biến mất, nhưng hiện tại điều đó vẫn chưa xảy ra", ông Michael Widmer, chiến lược gia hàng hóa tại Bank of America, nhận định.

Trong khi đó, những lo ngại càng gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch áp thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, đồng thời nguy cơ chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần đang hiện hữu trước thời hạn cấp ngân sách ngày 30/1.

Thị trường đang tập trung theo dõi cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của Fed, bắt đầu từ 27/1 (giờ Mỹ). Lãi suất được dự báo giữ nguyên, song giới đầu tư đặc biệt chú ý tới bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell sau cuộc họp.

Hiện, Deutsche Bank và Société Générale đã nâng dự báo giá vàng lên 6.000 USD/ounce vào cuối năm nay.

Ở diễn biến khác, giá bạc giao ngay cũng tăng vọt 7,7% lên 112,8 USD/ounce, sau khi chạm mức cao kỷ lục 117,69 USD/ounce trong phiên 26/1 (giờ Mỹ). Từ đầu năm đến nay, bạc đã tăng hơn 57%, sau khi ghi nhận mức tăng tới 146% trong năm ngoái.

Ông Widmer nhận định thị trường bạc sắp tới sẽ có rất nhiều biến động, với rủi ro xuất hiện các nhịp điều chỉnh mạnh, đồng thời nhấn mạnh rằng các yếu tố nền tảng vững chắc và dòng tiền vào các quỹ ETF có thể hỗ trợ mục tiêu giá 170 USD/ounce. Citi cũng đã nâng dự báo giá bạc trong ngắn hạn lên 150 USD/ounce, từ mức 100 USD/ounce trước đó.

Ngoài ra, giá bạch kim giao ngay tăng 1,1% lên 2.676 USD/ounce, sau khi đạt mức kỷ lục 2.918,8 USD/ounce trong phiên trước, còn palladium tăng 1,05% lên 1.930 USD/ounce.

