Giá vàng thế giới vượt 5.100 USD/ounce

Giá vàng thế giới đã thiết lập kỷ lục mới ở trên mốc 5.100 USD/ounce khi nhà đầu tư vẫn đổ xô tìm đến tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng chính trị quốc tế gia tăng.

Giá vàng thế giới lần đầu tiên vượt mốc 5.100 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 26/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tạm dừng ở mốc 5.009,3 USD /ounce, tăng 26 USD so với phiên liền trước. Dù vậy, trong phiên, có thời điểm giá kim quý thế giới đã tăng vượt vùng 5.100 USD để thiết lập đỉnh lịch sử mới ở mốc 5.110,5 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ chốt phiên cũng tăng 2,1%, đạt 5.082,5 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim loại quý tiếp tục tăng thêm 55,9 USD , hiện phổ biến giao dịch quanh mức 5.065 USD /ounce.

Ông Ryan McIntyre, Chủ tịch Sprott, cho biết giá vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi các bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu. Các ngân hàng trung ương vẫn là những người mua mạnh khi đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

Bên cạnh đó, dòng tiền của nhà đầu tư vào các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng vật chất đã quay trở lại, với lượng nắm giữ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước, theo Reuters.

"Việc các nhà đầu tư lần đầu tham gia thị trường đang thúc đẩy đà tăng của kim loại quý. Xu hướng này được dẫn dắt bởi các nhà đầu tư cá nhân tại châu Á và châu Âu khi họ ồ ạt gia tăng nắm giữ vàng và bạc", ông Adrian Ash, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại sàn giao dịch trực tuyến BullionVault.

Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với Canada nếu nước này tiến hành thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Khả năng Mỹ và Nhật Bản có thể phối hợp can thiệp vào thị trường tiền tệ cũng là tâm điểm chú ý của giới đầu tư.

Cùng lúc đó, cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này lại bị phủ bóng bởi cuộc điều tra hình sự của chính quyền ông Trump đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell. Yếu tố này sẽ tích cực hỗ trợ đà tăng của vàng, vốn đã tăng gần 18% từ đầu năm nay.

Năm ngoái, vàng đã lần đầu tiên vượt qua các cột mốc quan trọng như 3.000 USD /ounce và 4.000 USD /ounce. Các nhà phân tích cho rằng vẫn còn dư địa để giá vàng tiếp tục tăng.

Societe Generale hiện dự báo giá vàng sẽ đạt 6.000 USD /ounce vào cuối năm nay, đồng thời cảnh báo đây vẫn là dự đoán mang tính thận trọng với khả năng tăng cao hơn nữa. Trong khi đó, Morgan Stanley nhận định đà tăng có thể tiếp diễn lên mốc 5.700 USD /ounce.

Ở các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay đã lập kỷ lục mới ở mức 117,69 USD /ounce và gần nhất tăng 10,2% lên 113,46 USD /ounce. Trong phiên giao dịch 23/1 (giờ Mỹ), giá bạc đã lần đầu tiên vượt mốc 100 USD /ounce, khi lực mua từ nhà đầu tư cá nhân và giao dịch làm gia tăng sự khan hiếm trên thị trường bạc vật chất.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, nhận định động lực tăng giá của bạc đang rất mạnh, với giá bạc tại Trung Quốc cao hơn đáng kể so với giá tại London, cho thấy khả năng còn tăng thêm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, mức giá cao lại có thể làm suy giảm nhu cầu về mặt công nghiệp.

Ngoài ra, giá bạch kim giao ngay tăng 1,8% lên 2.816,38 USD /ounce sau khi chạm mức kỷ lục 2.918,8 USD /ounce, trong khi giá palladium tăng 5,9% lên 2.127,68 USD /ounce và đây cũng là mức cao nhất kể từ năm 2022.