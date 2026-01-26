Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng đã vượt 176 triệu đồng/lượng

  • Thứ hai, 26/1/2026 09:37 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Trong khi giá vàng thế giới vừa có một nhịp tăng mạnh để lần đầu tiên vượt 5.000 USD/ounce, giá vàng trong nước cũng lập đỉnh lịch sử mới ở trên mốc 176 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (26/1), vàng miếng SJC tiếp tục lập đỉnh lịch sử. Ảnh: Thế Bằng.

Trong phiên giao dịch sáng đầu tuần (26/1), giá vàng trong nước tiếp tục đà tăng để thiết lập vùng giá lịch sử mới.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 174,5 - 176,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,2 triệu đồng ở cả hai chiều. Đà tăng sáng nay đã đưa giá vàng miếng SJC một lần nữa xô đổ mọi kỷ lục từng thiết lập trước đó.

Cùng giờ sáng, giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ của thương hiệu SJC cũng ghi nhận mức tăng 2,5 triệu đồng, để niêm yết ở mức 173 - 175,5 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá cao nhất mà vàng nhẫn SJC từng ghi nhận được.

Không chỉ SJC, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… đều nâng giá vàng miếng lên vùng đỉnh lịch sử mới ở 176,5 triệu đồng/lượng sáng nay.

VÀNG MIẾNG SJC LẬP ĐỈNH LỊCH SỬ MỚI
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 174.5
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 176.5

Tương tự, giá vàng nhẫn tại nhóm doanh nghiệp này cũng tăng mạnh hơn 2 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay.

Trong đó, Tập đoàn Phú Quý hiện niêm yết vàng nhẫn trơn ở mức 173 - 176 triệu/lượng; Tập đoàn DOJI đưa giá giao dịch ở mức 173 - 176 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang cùng niêm yết giá vàng nhẫn tại 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng, là hai thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường hiện nay.

Đà tăng của giá vàng trong nước sáng nay có tác động chủ yếu từ giá vàng thế giới.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới đã ghi nhận mức tăng gần 90 USD/ounce (+2%) để lập đỉnh ở 5.075 USD/ounce.

Với mức giá hiện tại, quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 161,4 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Kết cấu siêu ổn định giữa vàng và bạc

Trong lịch sử suốt hơn 5.000 năm, giá vàng và bạc về cơ bản đã ổn định ở mức 1:16. Và khoa học hiện đại đã phát hiện ra rằng tỷ lệ dự trữ vàng và bạc trong lớp vỏ Trái đất là khoảng 1:17.

Giá vàng được dự báo vượt 5.000 USD/ounce tuần tới

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, giới phân tích Phố Wall nghiêng mạnh về kịch bản giá vàng sẽ vươn lên mốc 5.000 USD/ounce trong tuần tới.

Ngân hàng Nhà nước nêu lý do giá vàng tăng liên tục

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP Hà Nội trong đó đặc biệt giải thích nguyên nhân khiến giá vàng tăng mạnh thời gian qua.

