Giá vàng lần đầu vượt ngưỡng 4.900 USD/ounce

Kim loại quý thiết lập mặt bằng giá mới, được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị kéo dài, đồng USD suy yếu và kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất.

Chốt phiên giao dịch 22/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới tăng mạnh lên 4.935,6 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 22/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng mạnh 103,4 USD lên 4.935,6 USD /ounce, sau khi chạm mốc kỷ lục 4.966 USD /ounce trước đó trong phiên. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ cũng chốt phiên tăng 1,6% lên 4.913,4 USD /ounce.

Như vậy, tính từ đầu tuần đến nay, giá kim loại quý đã lập đỉnh mới 3 lần liên tiếp và tăng gần 6%. Vàng vốn là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị, đã tăng vọt 64% trong năm 2025 và tiếp tục tăng hơn 11% kể từ đầu năm 2026.

Trong khi đó, chỉ số USD Index giảm 0,4%, khiến vàng - được định giá bằng đồng bạc xanh - trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, theo Reuters.

"Căng thẳng địa chính trị, đồng USD nhìn chung suy yếu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm nay, đều là những yếu tố gắn liền với xu hướng phi USD hóa ở tầm vĩ mô và tiếp tục tác động đến nhu cầu mua vàng", ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với NATO, giúp Mỹ có quyền tiếp cận toàn diện và lâu dài đối với Greenland. Người đứng đầu NATO cũng cho rằng các đồng minh cần tăng cường cam kết đối với an ninh Bắc Cực nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.

Tuy nhiên, các chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng, trong khi Đan Mạch khẳng định chủ quyền đối với Greenland không phải là vấn đề để đem ra thảo luận.

Về dữ liệu kinh tế, báo cáo mới nhất về chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ cho thấy chi tiêu tiêu dùng tăng trong cả tháng 10 và 11/2025, đánh dấu quý thứ 3 liên tiếp ghi nhận mức tăng trưởng mạnh.

Thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ thực hiện 2 đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 0,25% trong nửa cuối năm, qua đó càng làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng.

Ông Grant nói thêm những nhịp điều chỉnh ngắn hạn sẽ được xem là cơ hội mua vào đầy tiềm năng của vàng. Các chuyên gia đang thấy mốc 5.000 USD /ounce ở rất gần và xa hơn nữa, mức dự báo Fibonacci 5.187,79 USD /ounce là hoàn toàn khả thi.

Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay cũng tăng vọt lên mức cao kỷ lục 96,58 USD /ounce. "Bạc có câu chuyện nền tảng thuyết phục hơn vàng. Đây không phải là tài sản dự trữ như vàng, nhưng vẫn hưởng lợi từ dòng tiền trú ẩn an toàn và sự suy yếu của đồng USD", ông Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Tradu, cho biết.

Ngoài ra, giá bạch kim giao ngay tăng 4,6% lên mức cao kỷ lục 2.601,03 USD /ounce, trong khi palladium tăng 3,3% lên 1.900,59 USD /ounce.