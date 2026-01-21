Giá vàng thế giới vượt 4.800 USD/ounce

Giá vàng thế giới lần đầu tiên vượt mốc lịch sử 4.800 USD/ounce, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới có thời điểm tăng lên mốc cao kỷ lục mới 4.837 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 20/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng dựng đứng 92 USD lên 4.762,4 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ chốt phiên tăng 3,7%, lên 4.765,8 USD /ounce.

Còn trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới tiếp tục tăng thêm 66 USD lên 4.828 USD /ounce, thậm chí có thời điểm vọt lên đỉnh lịch sử mới 4.837 USD /ounce.

Như vậy, giá kim quý đã tăng vọt 64% trong năm 2025 và tăng thêm 10% kể từ đầu năm nay. Đà tăng của vàng còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất, qua đó làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lợi như vàng, theo Reuters.

"Vàng đã tiến sâu hơn vào vùng giá chưa từng được thiết lập trước đó khi nhà đầu tư tìm cách phòng ngừa rủi ro chính trị gia tăng", ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com, nhận định.

Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu đang tạo thêm lực đẩy cho kim loại quý, củng cố đà tăng của vàng trong bối cảnh niềm tin vào các tài sản của Mỹ có dấu hiệu lung lay.

Ngược lại, các chỉ số chính của Phố Wall giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 tuần qua, khi nhà đầu tư lo ngại trước những đe dọa áp thuế mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào châu Âu, liên quan tới vấn đề kiểm soát Greenland. Những phát biểu của ông Trump về Greenland càng làm gia tăng căng thẳng trước thềm cuộc gặp dự kiến với các lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu tại Davos (Thụy Sĩ) vào ngày 21/1 (giờ địa phương).

Thị trường hiện định giá khả năng Fed sẽ có 2 đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 0,25% từ giữa năm 2026. Sự chú ý càng gia tăng sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông Trump có thể bổ nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) mới sớm nhất vào tuần tới.

Ông Razaqzada nói thêm mốc 4.800 USD và 4.900 USD là những mốc tham chiếu rõ ràng tiếp theo đối với vàng, trong khi ngưỡng 5.000 USD nổi bật như mục tiêu tâm lý dài hạn.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm nhẹ 0,3% xuống 94,38 USD /ounce, sau khi chạm mức kỷ lục 95,87 USD /ounce trước đó. Kim loại trắng đã tăng khoảng 147% trong năm 2025 và tăng hơn 32% kể từ đầu năm 2026.

Trong khi đó, giá bạch kim giao ngay tăng 2,3% lên 2.429,6 USD /ounce, còn palladium tăng 1,1% lên 1.861,61 USD /ounce.