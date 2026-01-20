Giá vàng thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng lập mức cao kỷ lục, khi làn sóng tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn tăng sau cảnh báo áp thuế bổ sung của ông Trump đối với một số quốc gia châu Âu liên quan đến Greenland.

Chốt phiên giao dịch 19/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới thiết lập đỉnh mới 4.690 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 19/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 74,7 USD /ounce lên 4.670,7 USD /ounce, thậm chí trong phiên có thời điểm chạm mức đỉnh kỷ lục 4.690 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ chốt phiên cũng tăng 1,8% lên 4.677,7 USD /ounce.

Vàng thường có diễn biến tích cực trong giai đoạn bất ổn địa chính trị và kinh tế, cũng như khi lãi suất ở mức thấp. Kim loại quý này đã tăng hơn 64% trong năm 2025 và tăng trên 8% kể từ đầu năm nay, theo Reuters.

Ngày 17/1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa một loạt đồng minh châu Âu bằng biện pháp thuế quan leo thang nếu Mỹ không được phép mua Greenland.

"Khi các rủi ro về chính sách và thể chế quay trở lại, thị trường thường phản ứng rất nhanh bằng cách tái phân bổ dòng vốn sang các tài sản trú ẩn an toàn, trong đó vàng một lần nữa nổi lên là lựa chọn ưu tiên", bà Linh Tran, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại XS.com, nhận định.

Ngoài ra, đồng USD suy yếu khi những đe dọa thuế quan mới nhất của ông Trump khiến nhà đầu tư tăng cường tìm đến các tài sản an toàn như vàng, đồng yen Nhật và franc Thụy Sĩ, trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro lan rộng trên các thị trường.

Trong khi đó, bà Michelle Bowman, Phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phụ trách giám sát, cho biết thị trường lao động vẫn mong manh và có nguy cơ suy yếu nhanh, đồng nghĩa với việc ngân hàng trung ương Mỹ cần sẵn sàng cắt giảm lãi suất trở lại nếu cần thiết.

Thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp diễn ra trong 2 ngày 27-28/1, song đang định giá khả năng có ít nhất 2 đợt cắt giảm, mỗi đợt 0,25% trong năm nay.

Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng vọt 5% lên 94,41 USD /ounce, sau khi chạm mức cao kỷ lục 94,61 USD /ounce. Tính từ đầu năm đến nay, giá kim loại trắng đã tăng hơn 32%.

Các nhà phân tích của Citi Research cho biết họ vẫn duy trì quan điểm lạc quan trong ngắn hạn đối với nhóm kim loại quý, với mục tiêu giá 5.000 USD /ounce cho vàng và 100 USD /ounce cho bạc trong vòng 3 tháng tới, dựa trên nhận định căng thẳng địa chính trị nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở mức cao.

Đối với các kim loại khác, giá bạch kim giao ngay tăng 1,5% lên 2.362,65 USD /ounce, trong khi palladium tăng 1,1% lên 1.819,99 USD /ounce.