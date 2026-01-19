Giá vàng chạm ngưỡng 165 triệu đồng/lượng

Mức tăng hơn 2 triệu đồng sáng nay đã đẩy giá vàng trong nước lên thẳng vùng 165 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng trong nước tăng vọt sau chuỗi 3 ngày đi ngang liên tiếp. Ảnh: Khương Nguyễn.

Sáng 19/1, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) neo giá vàng miếng ở mức 163 - 165 triệu đồng/lượng, tương đương tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch mua và bán vẫn tiếp tục được giữ nguyên ở mức 2 triệu đồng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng nâng giá vàng miếng lên ngang bằng SJC, tức bán ra cho người dân ở mức giá 165 triệu đồng/lượng.

Đà tăng mạnh của vàng miếng diễn ra sau chuỗi 3 phiên liên tiếp sản phẩm này đi ngang ở vùng giá cao. Mốc giá 165 triệu đồng/lượng cũng là đỉnh lịch sử mới mà vàng miếng thiết lập được.

VÀNG MIẾNG SJC LEO THANG Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165

Tương tự vàng miếng, vàng nhẫn cũng tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay, với cùng mức tăng hơn 2 triệu.

Sau điều chỉnh, SJC đang niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 159,7 - 162,2 triệu đồng/lượng; DOJI neo giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 160 - 163 triệu đồng/lượng. Phú Quý cũng giao dịch vàng nhẫn tròn của thương hiệu ở cùng mức giá tương đương với DOJI.

Trong sáng nay, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang cùng niêm yết tại vùng 159,8 - 162,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn 999 tại 163,5 - 165 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá cao nhất của vàng nhẫn hiện tại và ngang bằng với giá bán của vàng miếng SJC.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay vừa có cú tăng vọt hơn 60 USD (+1,4%) lên thẳng mốc 4.659 USD /ounce. Ở mức giá này, vàng thế giới quy đổi sang tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 148,3 triệu đồng/lượng, tức thấp hơn giá vàng trong nước gần 17 triệu đồng/lượng.