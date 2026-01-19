Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng chạm ngưỡng 165 triệu đồng/lượng

  • Thứ hai, 19/1/2026 09:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mức tăng hơn 2 triệu đồng sáng nay đã đẩy giá vàng trong nước lên thẳng vùng 165 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng trong nước tăng vọt sau chuỗi 3 ngày đi ngang liên tiếp. Ảnh: Khương Nguyễn.

Sáng 19/1, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) neo giá vàng miếng ở mức 163 - 165 triệu đồng/lượng, tương đương tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch mua và bán vẫn tiếp tục được giữ nguyên ở mức 2 triệu đồng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng nâng giá vàng miếng lên ngang bằng SJC, tức bán ra cho người dân ở mức giá 165 triệu đồng/lượng.

Đà tăng mạnh của vàng miếng diễn ra sau chuỗi 3 phiên liên tiếp sản phẩm này đi ngang ở vùng giá cao. Mốc giá 165 triệu đồng/lượng cũng là đỉnh lịch sử mới mà vàng miếng thiết lập được.

VÀNG MIẾNG SJC LEO THANG
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165

Tương tự vàng miếng, vàng nhẫn cũng tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay, với cùng mức tăng hơn 2 triệu.

Sau điều chỉnh, SJC đang niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 159,7 - 162,2 triệu đồng/lượng; DOJI neo giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 160 - 163 triệu đồng/lượng. Phú Quý cũng giao dịch vàng nhẫn tròn của thương hiệu ở cùng mức giá tương đương với DOJI.

Trong sáng nay, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang cùng niêm yết tại vùng 159,8 - 162,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn 999 tại 163,5 - 165 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá cao nhất của vàng nhẫn hiện tại và ngang bằng với giá bán của vàng miếng SJC.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay vừa có cú tăng vọt hơn 60 USD (+1,4%) lên thẳng mốc 4.659 USD/ounce. Ở mức giá này, vàng thế giới quy đổi sang tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 148,3 triệu đồng/lượng, tức thấp hơn giá vàng trong nước gần 17 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng thế giới có đỉnh mới

Giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh mới sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thêm thuế quan lên 8 đồng minh NATO cho đến khi Mỹ được phép mua Greenland.

2 giờ trước

Rủi ro với giá vàng

Trong khi Phố Wall dè dặt về triển vọng ngắn hạn của giá vàng, nhà đầu tư vẫn giữ quan điểm lạc quan giữa bối cảnh thị trường sắp bước vào tuần dày đặc dữ liệu kinh tế.

17 giờ trước

Cảnh giác lừa đảo 'mua bán vàng, bạc giá bằng một nửa cửa hàng'

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thận trọng khi mua bán, tích trữ vàng để phòng tránh rủi ro thiệt hại tài chính và các hành vi trục lợi.

39:2347 hôm qua

Người mua vàng lãi gần 3 triệu đồng/lượng tuần qua

Thị trường vàng trong nước khép lại tuần giao dịch ở vùng giá cao sát 163 triệu đồng/lượng, giúp người mua vàng từ tuần trước đến nay có thể thu về khoản lãi gần 3 triệu đồng/lượng.

42:2500 hôm qua

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ giá vàng miếng giá vàng nhẫn sjc giá vàng thế giới pnj doji bảo tín minh châu bảo tín mạnh hải mi hồng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang trong nuoc bat ngo giam manh hinh anh

Giá vàng trong nước bất ngờ giảm mạnh

10:36 15/1/2026 10:36 15/1/2026

0

Trong phiên giao dịch sáng 15/1, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước bất ngờ quay đầu giảm mạnh, chấm dứt chuỗi tăng liên tiếp và rời khỏi mốc kỷ lục lịch sử.

Vang tao mat bang gia moi hinh anh

Vàng tạo mặt bằng giá mới

08:52 15/1/2026 08:52 15/1/2026

0

Giá vàng thế giới tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh những bất ổn địa chính trị cùng kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Gia vang co dinh moi hinh anh

Giá vàng có đỉnh mới

09:38 14/1/2026 09:38 14/1/2026

0

Trong phiên giao dịch sáng 14/1, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn đồng loạt tăng gần 1 triệu đồng/lượng, qua đó thiết lập đỉnh lịch sử mới.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý