Giá vàng có đỉnh mới

  • Thứ tư, 14/1/2026 09:38 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Trong phiên giao dịch sáng 14/1, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn đồng loạt tăng gần 1 triệu đồng/lượng, qua đó thiết lập đỉnh lịch sử mới.

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh để lập kỷ lục mới. Ảnh: Nam Khánh.

Sáng nay (14/1), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 160,9 - 162,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán vẫn được giữ ở mức 2 triệu đồng mỗi lượng.

Đáng chú ý, đà tăng trong phiên giao dịch sáng nay tiếp tục đưa giá vàng miếng lên đỉnh lịch sử mới. Trước đó, giá mặt hàng này đã thiết lập kỷ lục ở mốc 162 triệu đồng/lượng trong 3 phiên giao dịch liền trước (12-14/1). Đà tăng tiếp diễn đã giúp mặt hàng này một lần nữa phá đỉnh.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá vàng miếng tại các doanh nghiệp như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... Hiện các doanh nghiệp này đều niêm yết giá bán vàng miếng ở mức gần 163 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC CÓ KỶ LỤC MỚI
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.9
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.9

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng ghi nhận xu hướng tăng trong phiên giao dịch sáng nay.

Trong đó, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC tăng 900.000 đồng, hiện neo chắc chắn tại mốc 157,4 - 159,9 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI cũng chấp nhận giao dịch vàng nhẫn ở mức 157 - 160 triệu/lượng.

Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay cùng đưa ra mức 159,9 - 162,9 triệu đồng cho mỗi lượng vàng nhẫn; còn Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 999 ở 161,5 - 162,9 triệu/lượng. Đây hiện là 3 thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường và ngang bằng với giá bán của vàng miếng SJC.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay cũng đang trên đà tăng mạnh, với mức tăng ghi nhận hơn 30 USD (+0,7%) để leo lên mức cao mới ở 4.616 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới tương đương 147 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Hồng Nhung

vàng miếng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng SJC SJC DOJI Bảo Tín Minh Châu Bảo Tín Mạnh Hải Mi Hồng giá vàng thế giới

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

