Giá vàng thế giới tăng lên sát 4.600 USD/ounce

Giá vàng thế giới lập đỉnh lịch sử khi nhu cầu trú ẩn an toàn tăng mạnh, cùng với dữ liệu việc làm kém khả quan làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới lập đỉnh lịch sử ở 4.595 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay tăng dựng đứng 86,3 USD lên 4.595 USD /ounce, chính thức thiết lập đỉnh lịch sử mới. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ cũng tiếp đà tăng mạnh thêm 2,33% lên 4.605 USD /ounce.

Trong năm ngoái, giá vàng đã tăng 64,4% và đây cũng là mức tăng mạnh nhất theo năm kể từ năm 1979. Nếu tính trong một tuần gần nhất, giá vàng đã tăng gần 4,2%, còn nếu tính từ đầu năm thì đà tăng của kim loại quý đạt hơn 4,2%.

Đà tăng mạnh của giá kim loại quý được ghi nhận sau khi số liệu cho thấy bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 12/2025 chỉ tăng 50.000 việc làm, thấp hơn kỳ vọng mà thị trường đặt ra ở mức 60.000 vị trí, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,4%, theo Reuters.

Các chuyên gia nhận định dữ liệu trên cho thấy môi trường tạo ra việc làm mới khá yếu. Khả năng căng thẳng địa chính trị gia tăng, giá dầu có xu hướng cao hơn cùng với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nới lỏng chính sách là những yếu tố thuận lợi cho kim loại quý.

Hiện thị trường vẫn tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 2 lần trong năm nay.

Các bất ổn ngày càng leo thang tại Iran, giao tranh tiếp diễn trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và những tín hiệu về khả năng Mỹ kiểm soát Greenland càng làm tình hình toàn cầu trở nên biến động.

Tờ New York Times mới đây còn cho biết Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Đặc khu Columbia đã mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Fed Jerome Powell, liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed tại Washington và nghi vấn ông khai báo không trung thực trước Quốc hội về quy mô của dự án.

Cuộc điều tra tập trung vào việc phân tích các phát biểu công khai của ông Powell cũng như rà soát hồ sơ chi tiêu của Fed. Theo các nguồn tin, quyết định mở điều tra đã được phê duyệt vào tháng 11/2025 bởi bà Jeanine Pirro, một đồng minh lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump và là người được ông bổ nhiệm lãnh đạo văn phòng công tố này từ năm ngoái.

Về phía mình, Chủ tịch Fed Jerome Powell xác nhận các công tố viên liên bang đã mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông, theo CNBC. Ông Powell cho rằng cuộc điều tra xuất phát từ việc Fed thiết lập lãi suất dựa trên đánh giá tốt nhất về các yếu tố phục vụ lợi ích công chúng, thay vì làm theo các ưu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Chủ tịch Fed nói trong một video tuyên bố được đăng trên tài khoản X rằng vào ngày 9/1, Bộ Tư pháp đã gửi trát triệu tập của bồi thẩm đoàn đến Fed, đe dọa truy tố hình sự liên quan đến lời điều trần của ông trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hồi tháng 6 năm ngoái. Lời điều trần đó có đề cập một phần đến dự án kéo dài nhiều năm nhằm cải tạo các tòa nhà văn phòng lịch sử của Fed.

Nhận định về biến động của giá vàng tuần này, Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex cho rằng các yếu tố địa chính trị, hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương và nhu cầu từ nhà đầu tư cá nhân tiếp tục là những động lực chính giúp giá kim loại quý tăng lên.

Trong khi đó, Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading thấy giá vàng có thể còn một nhịp tăng nữa trong quý I.

Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay cũng tăng đến 4,55% lên 83,48 USD /ounce. Giá bạch kim giao ngay tăng 3,94% lên 2.350 USD /ounce, trong khi giá palladium tăng 4,22% lên 1.879 USD /ounce.