Giá vàng bất ngờ lao dốc

  • Thứ năm, 8/1/2026 16:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mỗi lượng vàng miếng SJC bất ngờ giảm gần 1 triệu đồng trong phiên giao dịch chiều nay (8/1), kéo giá bán xuống 157,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm gần 1 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch chiều nay (8/1). Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch chiều nay (8/1), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) bất ngờ giảm giá giao dịch vàng miếng 900.000 đồng so với buổi sáng, hiện cố định ở mức 155,2 - 157,2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, một loạt doanh nghiệp vàng lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng giảm mạnh giá vàng miếng xuống ngang bằng với SJC, hiện bán ra quanh vùng 157 triệu đồng/lượng.

Đây là phiên giảm mạnh đầu tiên của vàng miếng SJC tính từ sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026. Trước đó, giá mặt hàng này đã bật tăng mạnh mẽ tới 6 triệu đồng/lượng sau đợt nghỉ Tết dài ngày, đưa giá bán mặt hàng này leo thẳng lên mốc 158,6 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẤT NGỜ GIẢM
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước cũng biến động giảm phiên giao dịch chiều nay, với biên độ giảm khoảng 200.000-900.000 đồng mỗi lượng.

Sau điều chỉnh, Công ty SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 151,9 - 154,4 triệu đồng/lượng; Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 153 - 156 triệu/lượng; Phú Quý giao dịch ở 153,3 - 156,3 triệu/lượng; Công ty Mi Hồng đưa giá xuống 156 - 157,2 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải chiều nay giảm 900.000 đồng mỗi lượng vàng nhẫn, hiện giao dịch quanh vùng 154,8 - 157,8 triệu/lượng. Dù vậy, đây vẫn là 2 thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường hiện nay.

Biến động giảm của giá vàng trong nước chiều nay có tác động từ giá vàng thế giới. Cụ thể, trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý giao ngay vừa “quay đầu” giảm mạnh gần 40 USD (-0,8%) xuống còn 4.420 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 141 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.

