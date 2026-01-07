Giá vàng thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới tiếp tục nhích lên do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao, trong khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ để tìm manh mối về chính sách lãi suất của Fed.

Chốt phiên giao dịch 6/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng lên 4.494,1 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 6/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 45,8 USD lên 4.494,1 USD /ounce, đưa giá tiến sát mức kỷ lục 4.549,71 USD /ounce được thiết lập vào ngày 24/12/2025. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ cũng chốt phiên tăng 1% lên 4.496,1 USD /ounce.

Giá kim loại quý đã tăng 64,4% trong năm ngoái và đây cũng là mức tăng mạnh nhất theo năm kể từ năm 1979. Còn tính trong tuần đầu năm mới, giá vàng đã tăng hơn 3,7%.

"Các nhà giao dịch kim loại quý hiện nhìn thấy nhiều rủi ro phía trước hơn so với các nhà giao dịch cổ phiếu và trái phiếu", ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cao cấp tại Kitco Metals, cho biết, đồng thời nói thêm rằng việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cuối tuần qua đã tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng và bạc.

Thị trường cũng đang dõi theo báo cáo việc làm hàng tháng của Mỹ công bố vào ngày 9/1 (giờ Mỹ). Nhiều chuyên gia dự đoán nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo thêm 60.000 việc làm trong tháng 12, giảm nhẹ so với mức 64.000 của tháng trước, theo Reuters.

Theo dữ liệu của LSEG, các nhà giao dịch hiện định giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond, ông Tom Barkin, cho biết cần phải cẩn trọng hơn đối với các điều chỉnh lãi suất tiếp theo để cân bằng giữa rủi ro thất nghiệp và lạm phát.

Morgan Stanley dự báo giá vàng có thể tăng vọt lên 4.800 USD /ounce vào quý IV năm nay nhờ các yếu tố như lãi suất giảm, sự thay đổi trong ban lãnh đạo Fed và nhu cầu mua mạnh từ các ngân hàng trung ương cũng như các quỹ đầu tư.

Đối với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 5,4% lên 80,68 USD /ounce, sau khi lập đỉnh lịch sử 83,62 USD /ounce vào ngày 29/12/2025. Kim loại trắng đã tăng vọt 147% trong năm ngoái nhờ nhu cầu công nghiệp và đầu tư gia tăng.

Ngoài ra, giá bạch kim giao ngay tăng 7,2% lên 2.435,2 USD /ounce, trong khi palladium giao dịch cao hơn 5,9% ở mức 1.821,68 USD /ounce.