Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Tin mới vụ chung cư 36 tầng bị nứt ở TP.HCM

  • Thứ ba, 10/3/2026 10:29 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Sau phản ánh của người dân về tình trạng nứt vỡ, nguy cơ không an toàn tại chung cư PVC-IC Diamond, cơ quan chức năng đã tiến hành khảo sát hiện trạng đồng thời đưa ra phương án sửa chữa.

Chiều 9/3, UBND phường Tam Thắng (TP.HCM) công bố thông tin về kết luận giám định về tình trạng nứt vỡ kể trên.

chung cu anh 1

Lãnh đạo UBND phường Tam Thắng (TP.HCM) công bố thông tin tại cuộc họp chiều 9/3.

Theo đó, căn cứ kết quả đo đạc, kiểm tra và khảo sát hiện trạng, CTCP khoa học công nghệ Bách Khoa TP.HCM thuộc Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM - đơn vị kiểm định độc lập đưa ra nhận định: tại căn hộ 16.08 tầng 16 chung cư Lapen có độ võng sàn tại các ô sàn đều nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn; kết quả đo nghiêng tầng 16 và nghiêng tổng thể công trình đều nhỏ hơn giá trị cho phép; kết quả siêu âm, kiểm tra cốt thép và cáp ứng lực không phát hiện khuyết tật kết cấu; cường độ bê tông sàn đạt yêu cầu thiết kế… Do vậy, không có cơ sở cho thấy hư hỏng tường xuất phát từ suy giảm khả năng chịu lực hoặc sự cố kết cấu chính của sàn và công trình.

Tuy nhiên, qua đánh giá hiện trạng và xét thời gian công trình đã đưa vào sử dụng, đơn vị kiểm định cũng đưa ra nguyên nhân hư hỏng cục bộ tường bao ngoài ở căn hộ 16.08 chủ yếu xuất phát từ biến dạng của kết cấu chính kết hợp với ảnh hưởng của nhiệt độ và điều kiện thời tiết.

chung cu anh 2

Tình trạng nứt vỡ tại tầng 16 chung cư Lapen Center.

Trong quá trình sử dụng, kết cấu chính của công trình phát sinh các biến dạng và thay đổi vị trí nhỏ (do lún, từ biến, co ngót bê tông, tác động tải trọng và gió). Sự không tương thích về biến dạng giữa khung chịu lực và tường xây dẫn đến phát sinh ứng suất kéo trong tường, gây nứt và phá hủy cục bộ.

Mặt khác, đơn vị tư vấn kiểm định cũng đề xuất các giải pháp khắc phục như: sử dụng gạch đất sét nung để xây lại mảng tường căn hộ 16.08; bổ sung 3 bổ trụ, 1 giằng ngang khoan cấy vào dầm, cột bằng ramset; gia cường sàn xung quanh các lỗ mở MEP…

Đối với tường bê tông liên kết cứng giữa cột chịu lực và lõi thang máy là hạng mục nằm trong phạm vi kết cấu sử dụng chung của tòa nhà chung cư. Việc tồn tại có thể ảnh hưởng đến quyền sử dụng chung của cư dân. Do đó, đơn vị tư vấn kiểm định cũng kiến nghị chủ đầu tư, ban quản trị chung cư xem xét phương án xử lý phù hợp.

Tại cuộc họp, UBND phường Tam Thắng đã yêu cầu chủ đầu tư gửi báo kết quả kiểm định và phương án khắc phục sự cố cho Sở Xây dựng TP.HCM để xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời, thông tin kết quả kiểm định cho cư dân chung cư được biết.

Trước đó, vào tháng 7/2025, theo phản ánh của người dân, ngoài căn hộ 16.08 block A chung cư Lapen có vết nứt chân tường nằm giữa trục 4, trục 5 và trục G-H với mảng tường hở dài khoảng 4m, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 5 căn hộ khác xuất hiện các vết nứt ngang tường, gồm: 16.04, 16.05, 16. 06, 16.12B và 16.17.

Ngay sau khi nhận được phản ánh sự việc, cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực có nguy cơ mất an toàn, di dời hộ dân ở căn hộ 16.08, đồng thời kiểm tra, kiểm định chất lượng công trình.

Chung cư Hà Nội chạm 6.500 USD/m2, nhà liền thổ 'hạ nhiệt'

Thị trường chung cư Hà Nội đã xuất hiện hàng loạt dự án được định vị ở hạng sang với giá phổ biến 5.000-6.500 USD/m2. Trong khi đó, phân khúc nhà liền thổ ghi nhận lượng giao dịch chậm lại trong quý IV/2025.

22:08 7/1/2026

Vụ cháy ở Hong Kong: Chung cư trợ cấp giá gần triệu USD

Vụ cháy gây chấn động Hong Kong (Trung Quốc) xảy ra tại Wang Fuk Court, khu chung cư có mặt bằng giá đắt đỏ dù là dự án nhà ở trợ cấp, nằm trong quận Tai Po thuộc khu Tân Giới.

06:07 28/11/2025

Thu nhập bình quân người Việt Nam dự kiến đạt 8.500 USD năm 2030

Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu GDP bình quân tăng trên 8%/năm thời kỳ 2021-2030. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.500 USD.

11:11 7/10/2025

https://tienphong.vn/tin-moi-vu-chung-cu-36-tang-bi-nut-o-tphcm-post1826117.tpo

An Yên/Tienphong.vn

chung cư TP.HCM Chung cư PVC-IC Diamond TP.HCM nhà ở dự án căn hộ

    Đọc tiếp

    Xuat hien chung cu gia 'mem' ven Ha Noi hinh anh

    Xuất hiện chung cư giá 'mềm' ven Hà Nội

    06:06 4/3/2026 06:06 4/3/2026

    0

    Hàng loạt dự án ven đô Hà Nội ra mắt với mức giá 55-75 triệu/m2, được quảng bá là "mềm", dễ tiếp cận. Tuy nhiên so với thu nhập và giá nhà vài năm trước, đây vẫn là ngưỡng cao.

    Vi sao nhu cau tang cao nhung gia nha cho thue lai giam? hinh anh

    Vì sao nhu cầu tăng cao nhưng giá nhà cho thuê lại giảm?

    14:44 3/3/2026 14:44 3/3/2026

    0

    Phòng trọ cho thuê là phân khúc có sự gia tăng mạnh mẽ tại TP.HCM với mức tăng 130% so với tháng 1/2026. Các loại hình khác như chung cư và nhà riêng cho thuê cũng có mức tăng trưởng lần lượt là 52% và 50%.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý