Mức phí dịch vụ cần biết ở chung cư Hà Nội trong năm 2026

Từ tháng 2/2026, khung giá dịch vụ quản lý vận hành đối với chung cư có thang máy sẽ tối thiểu là 1.200 đồng/m2/tháng và tối đa 16.500 đồng/m2/tháng.

Theo quy định Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 33/2025/QĐ-UBND, từ ngày 23/2, khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư tại Hà Nội được điều chỉnh với mức trần cao nhất 16.500 đồng/m²/tháng đối với chung cư có thang máy.

Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được phân định theo 2 nhóm là có thang máy và không có thang máy. Đối với nhà chung cư không có thang máy, mức giá tối thiểu là 700 đồng/m2/tháng, mức tối đa là 5.000 đồng/m2/tháng. Trong khi đó, nhà chung cư có thang máy áp dụng mức giá từ 1.200 đồng/m2/tháng đến 16.500 đồng/m2/tháng. Mức phí này hiện không thay đổi so với mức phí đang áp dụng.

Đáng chú ý, khung giá trên chưa bao gồm phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, thù lao Ban quản trị, cũng như các khoản thu từ dịch vụ cao cấp như bể bơi, tắm hơi, truyền hình cáp hay internet. Điều này đồng nghĩa tổng chi phí thực tế tại một số chung cư có thể cao hơn mức phí quản lý vận hành cơ bản, tùy thuộc vào tiện ích và thỏa thuận giữa cư dân với đơn vị quản lý.

Quy định mới cũng đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát từ chính quyền cơ sở. UBND cấp xã, phường có trách nhiệm kiểm tra hoạt động của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành và Ban quản trị, đặc biệt trong nội dung quản lý tài chính dịch vụ đối với phần tài sản công. Đồng thời, cơ quan này có trách nhiệm phối hợp xử lý các tranh chấp phát sinh tại nhà chung cư.

Đối với nhà chung cư thuộc tài sản công, UBND cấp xã được giao chủ trì kiểm tra hoạt động của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành và Ban quản trị trong công tác quản lý tài chính; đồng thời giải quyết các tranh chấp liên quan đến hoạt động trong tòa nhà.

Thực tế thời gian qua cho thấy, phí dịch vụ chung cư là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến mâu thuẫn giữa cư dân và đơn vị vận hành. Không ít trường hợp cư dân phản ánh mức thu cao nhưng chất lượng dịch vụ chưa tương xứng, hoặc thiếu minh bạch trong công khai thu - chi.

Việc xác lập khung giá tối thiểu và tối đa giúp tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn, hạn chế tình trạng thu phí tùy tiện. Tuy nhiên, mức phí cụ thể tại mỗi tòa nhà vẫn phụ thuộc vào tiêu chuẩn dịch vụ, chất lượng công trình, hệ thống tiện ích và sự đồng thuận giữa các bên liên quan.

Trước đây, việc quản lý, vận hành nhà chung cư chủ yếu do cấp quận, huyện và Sở Xây dựng đảm trách. Từ ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền hai cấp có hiệu lực theo Thông tư 09/2025 sửa đổi, hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2023, UBND cấp xã được giao thêm trách nhiệm quản lý, theo dõi và kiểm tra các chung cư trên địa bàn.