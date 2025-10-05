Bùng nổ dịch vụ thuê vàng cưới vì giá mua quá đắt

Mùa cưới năm nay diễn ra đúng lúc giá vàng cao kỷ lục. Để giảm áp lực tài chính, nhiều người tìm đến dịch vụ cho thuê vàng cưới với chi phí chỉ bằng phần nhỏ giá trị thực.

Giá vàng cao chót vót khiến không ít cặp đôi “chùn tay” khi mua vàng cưới. Ảnh: Linh Huỳnh.

Chị A.N. (Ninh Bình) cho biết thay vì bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua vàng cưới, chị chỉ mất hơn 3 triệu đồng để thuê vàng. Chị đã đặt cọc số tiền lớn hơn giá trị bộ vàng muốn thuê, sau đó trả thêm tiền công tùy mức độ cầu kỳ của trang sức.

“Dù biết cha mẹ hai bên muốn mua vàng cưới để giữ nét truyền thống và làm của hồi môn, rõ ràng ngân sách gia đình có hạn. Việc thuê vàng giúp tôi vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo ngày cưới vẫn trang trọng”, chị nói.

Sau hôn lễ, bộ vàng được chị A.N. trả lại cho tiệm trang sức trong tình trạng nguyên vẹn. Lúc này, tiền cọc chị A.N. được cửa hàng hoàn trả lại sau khi trừ chi phí dịch vụ.

Bùng nổ dịch vụ thuê vàng cưới

Từ tháng 8 Âm lịch, nhu cầu mua sắm vàng cưới bước vào mùa cao điểm. Tuy nhiên, thời điểm này giá vàng trong nước lại liên tục duy trì xu hướng tăng kỷ lục. Hiện giá vàng miếng SJC đã vượt mốc 138 triệu đồng/lượng, trong khi đó, giá bán vàng nhẫn và vàng trang sức 24K cũng lên tới 135-136 triệu đồng/lượng.

Trước mức giá này, không phải cặp đôi nào cũng đủ khả năng tài chính để mua trọn bộ vàng cưới. Vì vậy, không ít cặp đôi đã tìm đến dịch vụ cho thuê trang sức cưới với chi phí tiết kiệm đáng kể.

Theo khảo sát, hiện mặt bằng chung chi phí thuê vàng cưới chỉ bằng 10% giá trị thực của bộ trang sức.

Đại diện một cửa hàng kinh doanh trang sức tại Hà Nội cho biết giá thuê các bộ trang sức cưới hiện dao động từ 1 triệu đến hơn 30 triệu đồng/ngày, tùy giá trị bộ vàng.

Cụ thể, trang sức có trị giá khoảng 10-20 triệu đồng sẽ có giá thuê 1-2 triệu đồng/ngày, trong khi bộ trang sức trị giá 50-150 triệu đồng có giá thuê lên đến 5-15 triệu đồng/ngày. Với những bộ trang sức xa xỉ trên 300 triệu đồng, giá thuê thường dao động từ 30 triệu đồng trở lên.

Bảng giá cho thuê trang sức cưới của một cửa hàng vàng tại Hà Nội. Ảnh: APJ.

Theo chủ cửa hàng này, phần lớn bộ trang sức cưới cho thuê được làm bằng bạc hoặc kim loại mạ vàng 24K. Khách thuê cần đặt cọc 5-10 triệu đồng tùy giá trị. Sau khi trả hàng đúng cam kết và còn nguyên vẹn, khách sẽ được hoàn lại tiền cọc sau khi trừ phí dịch vụ.

Dịch vụ cho thuê vàng cưới thực tế đã xuất hiện trên thị trường khoảng 10 năm nay. Tuy nhiên, từ cuối năm 2023 đến nay (tức giai đoạn giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh) thì mới ghi nhận nhu cầu tăng vọt.

Trước đó, vào mùa cưới cuối năm 2024, nhiều cửa hàng, thậm chí cả các studio áo cưới cũng mở thêm dịch vụ này và vẫn duy trì cho tới nay. Các loại vàng phổ biến cho thuê là 10K, 18K và 24K, trong đó vàng 24K có giá thuê cao nhất do độ tinh khiết và giá trị lớn.

Ngoài ra, những bộ trang sức cầu kỳ, thiết kế tinh xảo hay có gắn đá quý, kim cương thường có mức thuê cao hơn các mẫu đơn giản. Giá thuê cũng linh hoạt theo ngày, theo tuần hoặc theo gói. Một số đơn vị còn tung khuyến mãi và ưu đãi với các hợp đồng thuê lớn nhằm hút khách mùa cao điểm.

Đa dạng mẫu mã các sản phẩm trang sức cưới cho các cặp đôi thuê tại cửa hàng vàng. Ảnh: Long Loan Jewelry.

Giá vàng tăng, nhà “buôn" vàng cũng không vui

Trong khi dịch vụ thuê vàng cưới bùng nổ, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lại đối diện nhiều thách thức.

Vừa cho ra mắt 2 bộ sưu tập vàng cưới cho mùa lễ hội cuối năm nay, đại diện một thương hiệu vàng trang sức lớn trên thị trường cũng bày tỏ lo lắng. Vị này cho biết giá vàng tăng cao hơn 2 năm qua khiến sức mua vàng trang sức liên tục sụt giảm. Khảo sát của doanh nghiệp cho thấy các cặp đôi buộc phải cắt giảm số lượng hoặc trọng lượng vàng 24K trong sính lễ, thay vào đó chọn các mẫu mã nhẹ cân nhưng tinh xảo, có tính thẩm mỹ và dễ thanh khoản hơn được lựa chọn.

Giá vàng đắt hơn, đồng nghĩa với khối lượng mua bình quân của mỗi khách giảm đi. Chưa kể giá vàng tăng chủ yếu do nhu cầu đầu cơ của người dân, tập trung tại một số sản phẩm vàng nhất định như vàng miếng, vàng nhẫn trơn, trong khi các sản phẩm vàng trang sức bị tăng giá theo nhưng nhu cầu mua không lớn bằng.

Báo cáo của Hội đồng vàng thế giới (WGC) cũng cho thấy tổng nhu cầu tiêu thụ vàng tại Việt Nam đã giảm từ 59,1 tấn năm 2022 xuống còn 55,5 tấn năm 2023 và giảm tiếp về 55,3 tấn trong năm 2024. Sự sụt giảm này diễn ra song song với giai đoạn giá vàng liên tục lập đỉnh, khiến người tiêu dùng buộc phải thắt chặt chi tiêu hoặc thay đổi ưu tiên mua sắm.

Để thích ứng, hiện các thương hiệu lớn chuyên về trang sức cưới như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI… cũng phải điều chỉnh chiến lược bán hàng. Doanh nghiệp cũng đa dạng thêm các mẫu mã vàng cưới “nhẹ cân” hơn, chú trọng yếu tố thẩm mỹ.

Các chính sách thu hồi, bảo hành, thanh khoản cũng được nhấn mạnh để giữ chân khách hàng. Bên cạnh đó, các thương hiệu cũng phải tận dụng công nghệ nhằm nâng trải nghiệm mua sắm, từ ứng dụng tra cứu giá vàng theo thời gian thực, đến dịch vụ trả góp giúp khách hàng giảm áp lực tài chính trong bối cảnh hiện nay.