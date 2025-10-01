Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lần đầu người dân phải mua vàng miếng giá 138 triệu đồng/lượng

  Thứ tư, 1/10/2025 09:55 (GMT+7)
Thị trường vàng trong nước bước sang tháng 10 với cú bứt phá kỷ lục khi giá vàng miếng SJC chính thức chạm ngưỡng 138 triệu đồng/lượng, cao nhất trong lịch sử giao dịch.

Giá vàng miếng SJC vượt 138 triệu đồng/lượng, lập đỉnh chưa từng có. Ảnh: Đức Anh.

Trong phiên sáng nay (1/10), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng với mặt hàng vàng miếng, đưa giá mua - bán mặt hàng này lên 136 - 138 triệu đồng/lượng. Đây là lần đầu tiên vàng miếng trong nước được giao dịch ở mốc 138 triệu/lượng, vượt xa mọi đỉnh giá trước đó.

Đà tăng tại Công ty SJC lập tức lan tỏa ra toàn thị trường. Các doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... đồng loạt nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng mức niêm yết của SJC.

Chỉ trong 3 phiên gần đây, giá vàng miếng đã tăng thêm tới 3 triệu đồng mỗi lượng. Riêng tháng 9, mức tăng đã là 7 triệu đồng/lượng; còn tính từ đầu năm, vàng miếng đã leo dốc tới 54 triệu đồng, tức tăng ròng hơn 60% chỉ trong vòng 9 tháng.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng vọt 1,2 triệu đồng/lượng trong phiên đầu tháng hôm nay, hiện niêm yết ở 131,4 - 134,1 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp khác cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn lên quanh vùng 132,6 triệu đồng (mua) và 134,5 triệu đồng (bán). Đây cũng là vùng giá cao lịch sử của vàng nhẫn, đánh dấu bước nhảy vọt hơn 41 triệu đồng/lượng so với đầu năm, tương đương mức tăng ròng trên 40%.

Nhìn lại chỉ trong 9 tháng qua, mức tăng của vàng miếng và vàng nhẫn đã vượt xa các kênh đầu tư khác. Chẳng hạn, VN-Index từ đầu năm đến nay tăng khoảng 30%, còn lợi suất gửi tiết kiệm phổ biến quanh mức 5-6%/năm.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay cũng có phiên đi lên, hiện tăng thêm 14 USD (+0,4%) để giao dịch ở mức kỷ lục 3.872 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 124 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn vàng miếng SJC tới 14 triệu đồng và thấp hơn vàng nhẫn 10 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này đã rút lại rất nhiều so với hồi tháng 9.

Hồng Nhung

