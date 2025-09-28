Sóng tăng giá vàng chưa dừng lại

84% chuyên gia Phố Wall được khảo sát bày tỏ tin tưởng giá vàng sẽ tiếp tục tăng vào tuần tới, phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng giữ tâm lý lạc quan tương tự.

Giá vàng được thị trường dự báo sẽ tiếp tục tăng vào tuần tới. Ảnh: WSJ.

Tuần qua, giá vàng thế giới đã vượt qua nhiều thử thách để giữ vững xu hướng đi lên, khiến giới đầu tư phải đặt câu hỏi liệu có điều gì đủ sức cản đà tăng hiện tại của kim loại quý này.

Phố Wall, nhà đầu tư cùng tin giá vàng tiếp đà tăng

Mở đầu tuần này, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 3.688 USD /ounce, rồi dao động trong biên độ hẹp trước khi vượt ngưỡng 3.700 USD /ounce. Trong suốt phiên tại châu Á và châu Âu, giá liên tục đi lên, đạt 3.717 USD /ounce khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa, và chốt phiên đầu tuần ở mức 3.745 USD /ounce.

Sang thứ Ba, giá vàng có lúc vọt lên đỉnh tuần 3.790 USD /ounce, nhưng sau đó điều chỉnh giảm về mức 3.756 USD /ounce. Một nỗ lực khác để thử thách ngưỡng 3.780 USD /ounce cũng thất bại, kéo theo đợt giảm mạnh khi thị trường Mỹ mở cửa, đẩy giá kim quý xuống mức thấp nhất trong tuần là 3.718 USD /ounce vào kết phiên chiều thứ Tư.

Thứ Năm, diễn biến lặp lại khi giá chỉ dao động quanh vùng 3.735- 3.757 USD /ounce, song lực mua từ nhà đầu tư Mỹ đã đưa giá lên 3.755 USD /ounce. Đến thứ Sáu, cú hích lớn đến từ báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ đã giúp giá vàng bật mạnh, từ mốc 3.751 USD /ounce lên 3.784 USD /ounce, trước khi chốt tuần ở 3.759 USD /ounce.

Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy tâm lý giới phân tích Phố Wall đang lạc quan hơn bao giờ hết, trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng ngày càng tích cực.

THỊ TRƯỜNG ĐẶT NIỀM TIN VÀO VÀNG Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 84 16 0 Nhà đầu tư

63 16 21

Trong số 19 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, thì có 16 chuyên gia (chiếm 84%) dự đoán giá vàng tiếp tục tăng tuần tới, không ai dự báo giảm, 3 chuyên gia còn lại (chiếm 16%) thì cho rằng giá sẽ đi ngang.

Khảo sát trực tuyến với 265 nhà đầu tư bán lẻ cũng ghi nhận 166 người (chiếm 63%) kỳ vọng vàng tăng giá, 56 người (chiếm 21%) dự báo giảm và 43 người (chiếm 16%) cho rằng giá đi ngang.

Chờ đợi chỉ báo mới

Trong tuần tới, thị trường sẽ hướng sự chú ý vào loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, từ doanh số bán nhà, số lượng việc làm, niềm tin người tiêu dùng, bảng lương ADP, chỉ số PMI, đơn xin trợ cấp thất nghiệp cho đến báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ.

Đây sẽ là những chỉ báo then chốt cho kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 10, đồng thời tiếp tục thử thách sức mạnh của vàng trong xu hướng tăng hiện tại.

Dự báo về triển vọng giá vàng thời gian tới, các chuyên gia đưa ra nhiều quan điểm tích cực. Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management, nhấn mạnh vàng vẫn duy trì xu hướng tăng dài hạn so với hầu hết loại tiền tệ.

"Mặc dù có ý kiến cho rằng vàng đang bị mua quá mức, xu hướng vẫn đang ủng hộ. Các ngân hàng trung ương chưa hề chậm lại, và nhà đầu tư bán lẻ cũng đang bắt đầu tham gia", Rich Checkan, Chủ tịch kiêm CEO của Asset Strategies International, nhận định.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, lưu ý rằng bối cảnh kinh tế Mỹ thay đổi, với lạm phát và chi tiêu tiêu dùng ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách lãi suất. Tuy nhiên, theo ông, yếu tố quan trọng hơn là sự dịch chuyển khỏi đồng USD trong vai trò tài sản dự trữ toàn cầu, thúc đẩy nhu cầu vàng.

Trong khi đó, Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng vàng đang hưởng lợi từ đồng USD suy yếu và kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Ông khẳng định mốc giá 4.000 USD /ounce đang ở rất gần với vàng và nhấn mạnh vai trò mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, coi đây là vấn đề an ninh quốc gia hơn là giao dịch đơn thuần.

Marc Chandler, Giám đốc Bannockburn Global Forex, lưu ý rằng vàng đã lập kỷ lục 3.971 USD /ounce trong tuần và duy trì vững dù USD mạnh lên và lợi suất tăng, cho thấy lực mua vẫn chưa cạn kiệt, được hỗ trợ thêm bởi căng thẳng địa chính trị.

Đồng tình với quan điểm này, Adam Button, Trưởng chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, chỉ ra nghịch lý tuần qua toàn tin bất lợi cho vàng nhưng giá vẫn tăng. Điều này cho thấy vàng không cần USD yếu hay Fed hạ lãi suất mạnh để duy trì đà tăng.

Ngoài ra, Alex Kuptsikevich, chuyên gia tại FxPro, cho rằng bối cảnh hiện tại tương tự cuối thập niên 1970, khi lãi suất thấp trong môi trường lạm phát cao khiến vàng bùng nổ.

Trong khi đó, Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, và Jim Wyckoff, nhà phân tích cao cấp tại Kitco News, nhận định kịch bản khả dĩ nhất trong tuần tới là vàng tiếp tục đi lên, với xu hướng tăng được củng cố bởi nhiều yếu tố kỹ thuật.