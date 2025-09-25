Giá vàng thế giới bất ngờ quay đầu giảm, trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi số liệu kinh tế công bố cuối tuần này để tìm thêm manh mối về lộ trình chính sách của Fed.

Chốt phiên giao dịch 24/9, giá vàng thế giới giao ngay giảm còn 3.735,2 USD/ounce, rời xa vùng kỷ lục được thiết lập trước đó. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 24/9, giá vàng thế giới giao ngay giảm 28,1 USD xuống 3.735,2 USD /ounce, rời khỏi mức kỷ lục 3.790,82 USD /ounce trong phiên ngày 23/9.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, kim loại quý bật tăng trở lại và giao dịch quanh ngưỡng 3.744 USD /ounce, nhưng vẫn cách khá xa so với đỉnh lịch sử.

Tính trong 1 tháng gần nhất, giá vàng đã tăng hơn 9%, nếu tính từ đầu năm thì đà tăng của kim loại quý cũng vượt 41%.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn Comex cũng giảm 1,2% xuống 3.768,1 USD /ounce.

Một trong những nguyên nhân khiến giá vàng thế giới tụt dốc là chỉ số USD-Index tăng khoảng 0,6%, khiến vàng định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ đồng tiền khác. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng nhẹ.

"Vàng vẫn đang bị ảnh hưởng bởi các phát biểu từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm 23/9 cũng như căng thẳng địa chính trị tại Nga - Ukraine. Thị trường có phần thận trọng trước khi một số dữ liệu kinh tế được công bố", ông Phillip Streible, chiến lược gia thị trường tại Blue Line Futures, nhận định.

Trong bài phát biểu trước đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell không đưa ra tín hiệu mới nào về định hướng lãi suất, nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương phải cân nhắc cẩn trọng giữa rủi ro lạm phát dai dẳng và sự suy yếu của thị trường việc làm, theo Reuters.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá Fed sẽ hạ thêm 2 lần lãi suất và mỗi lần 0,25% trong năm nay, cụ thể một lần vào tháng 10 với xác suất 94% và một lần vào tháng 12 với xác suất 77%.

Các nhà đầu tư đang đổ dồn sự chú ý vào số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ công bố vào ngày 25/9 và báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - công bố vào ngày 26/9.

Vàng thường được xem như tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế và chính trị. Ngoài ra, kim loại quý này cũng hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp, do bản chất không sinh lời.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng có xu hướng giảm nhẹ. Giá bạc giao ngay giảm 0,05% xuống 43,86 USD /ounce. Bạch kim giảm 0,2% xuống 1.471 USD /ounce, trong khi paladium mất 0,42% còn 1.193 USD /ounce.