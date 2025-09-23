Giá vàng thế giới vượt đỉnh mọi thời đại

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới trên 3.785 USD/ounce khi kỳ vọng Fed tiếp tục giảm lãi suất. Cùng nhịp tăng quốc tế, giá vàng trong nước cũng trở lại vùng 135 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới giao ngay đang bứt phá lên mốc 3.800 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Giá vàng thế giới tiếp tục leo dốc, đạt mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 23/9, khi giới đầu tư gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong các cuộc họp tiếp theo.

Theo đó, giá vàng thế giới giao ngay đã tăng hơn 1% lên 3.785 USD /ounce, lập đỉnh lịch sử mới. Giá vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn Comex của Mỹ cũng vượt mốc 3.800 USD /ounce, kỷ lục chưa từng đạt được trước đó. So với đầu năm, giá vàng thế giới hiện đã tăng hơn 41%, phản ánh sức hút ngày càng lớn của kim loại quý trong bối cảnh các ngân hàng trung ương lớn nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tâm điểm thị trường hiện hướng về bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến diễn ra vào cuối ngày (theo giờ Mỹ), kỳ vọng mang đến những tín hiệu rõ hơn về chính sách tiền tệ sắp tới.

Thống đốc Fed mới Stephen Miran một ngày trước đã kêu gọi cắt giảm lãi suất mạnh tay, cho rằng chính sách tiền tệ hiện quá thắt chặt có thể gây rủi ro cho thị trường việc làm. Tuy nhiên, quan điểm này vấp phải phản bác từ 3 thành viên khác của Hội đồng Fed, những người cảnh báo ngân hàng trung ương cần thận trọng trước áp lực lạm phát.

“Thái độ ôn hòa của Miran chắc chắn đã làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn, bởi có vẻ chính quyền Mỹ cũng muốn thúc đẩy điều này. Đây là tín hiệu tích cực cho giá vàng”, nhà phân tích độc lập Ross Norman chia sẻ với Reuters.

Giá vàng thế giới leo đỉnh kỷ lục mới. Ảnh: TradingView.

Theo công cụ đo lường FedWatch của CME, giới đầu tư hiện dự đoán Fed sẽ có 2 đợt hạ lãi suất 0,25%/lần trong năm nay, với khả năng 90% xảy ra vào tháng 10 và 73% vào tháng 12. Trong môi trường lãi suất thấp, vàng - vốn không mang lại lợi suất - thường trở nên hấp dẫn hơn so với các tài sản tài chính khác.

Norman cho biết thêm nhu cầu đối với vàng hiện không chỉ đến từ các nhà đầu tư cá nhân mà còn từ tổ chức lớn, nhiều khả năng đang rút vốn khỏi thị trường chứng khoán sau khi chỉ số Mỹ liên tục lập đỉnh.

Bên cạnh đó, nhu cầu vàng vật chất từ Ấn Độ và Trung Quốc cũng góp phần quan trọng vào xu hướng tăng giá kim lại quý. Tại Ấn Độ, giá vàng vật chất đã lên mức cao nhất 10 tháng, song vẫn thu hút mạnh mẽ lực mua trước mùa lễ hội, do kỳ vọng giá sẽ còn leo cao.

Dữ liệu từ SPDR Gold Trust - quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới - cũng cho thấy xu hướng tích trữ tiếp diễn khi lượng nắm giữ đã tăng 0,6% lên 1.001 tấn, mức cao nhất trong hơn ba năm qua.

Cùng với đà tăng quốc tế, giá vàng trong nước giao dịch cuối ngày 23/9 cũng bứt phá mạnh mẽ.

Các doanh nghiệp lớn đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức tăng thêm 1,4 triệu đồng chỉ sau một phiên. Đây được xem là một trong những đợt tăng giá mạnh nhất của vàng miếng thời gian gần đây, khiến thị trường trong nước sôi động trở lại sau giai đoạn giao dịch trầm lắng.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng hơn 1 triệu đồng mỗi lượng. Hiện giá bán vàng nhẫn trong nước phổ biến quanh vùng 131,5 - 132,3 triệu đồng/lượng, thu hẹp khoảng cách với vàng miếng.