Dự báo mới nhất về giá vàng

Dù nhiều chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng khó bứt phá trong tuần tới, nhà đầu tư cá nhân lại tin vào khả năng kim loại quý tiếp tục tăng mạnh nhờ tâm lý trú ẩn.

Giá vàng thế giới giao ngay tạm dừng ở mốc 3.684 USD/ounce trong tuần này. Ảnh: CNBC.

Một tuần biến động do các quyết định lãi suất từ các ngân hàng trung ương đã đẩy giá vàng thế giới tăng mạnh, đồng thời đưa kim loại quý đến ngã rẽ mới khi kỳ vọng vào chính sách tiền tệ nới lỏng dần nhường chỗ cho sự phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế.

Kỳ vọng vàng tăng giá tuần tới

Tuần này, giá vàng thế giới giao ngay khởi đầu ở mức 3.670 USD /ounce, nhưng đã nhanh chóng giảm về vùng 3.630 USD /ounce trong phiên đầu tuần. Tuy nhiên, đến giữa tuần, giá kim quý bất ngờ tăng vọt lên lập đỉnh trên 3.700 USD /ounce và liên tục biến động quanh vùng giá lịch sử này khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định cắt giảm lãi suất.

Tuy nhiên, đà tăng giá đã không duy trì được đến hết tuần khi giá kim quý giao ngay giảm dần trong các phiên sau đó, trước khi đóng cửa tuần ở mức 3.684 USD /ounce. Dù vậy, kim quý thế giới hiện vẫn dao động quanh vùng đỉnh lịch sử.

Khảo sát về giá vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý của các chuyên gia Phố Wall đã dịu lại sau quyết định lãi suất của Fed, chuyển về trạng thái cân bằng giữa tích cực và tiêu cực. Trong khi tâm lý lạc quan vẫn phổ biến trong giới nhà đầu tư nhỏ lẻ.

15 chuyên gia của Phố Wall tham gia dự báo giá vàng tuần tới (22-27/9) ghi nhận 6 chuyên gia (chiếm 40%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng, trong khi 3 chuyên gia khác (chiếm 20%) cho rằng giá sẽ giảm và 6 chuyên gia còn lại (chiếm 40%) dự đoán giá sẽ đi ngang.

Ở các nhà đầu tư nhỏ lẻ, đã có 285 phiếu dự báo được ghi nhận với 166 nhà đầu tư (chiếm 58%) vẫn kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới, 69 người khác (chiếm 24%) nghiêng về xu hướng giảm giá và 50 nhà đầu tư còn lại (chiếm 18%) giữ quan điểm trung lập.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG TUẦN SAU (22-27/9) Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 40 40 20 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

58 18 24

Chờ phát biểu từ Chủ tịch Fed

Tuần tới, thị trường sẽ đón nhận hàng loạt dữ liệu quan trọng gồm ước tính sơ bộ về chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI S&P Flash), doanh số bán nhà mới, GDP của Mỹ trong quý II, đơn xin trợ cấp thất nghiệp, chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 và khảo sát tâm lý người tiêu dùng.

Ngoài ra, phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell và tân thành viên FOMC Stephen Miran - người nổi tiếng với quan điểm ủng hộ cắt giảm lãi suất sâu hơn - sẽ được chú ý.

Dự đoán về chuyển động của giá vàng trong thời gian tới, ông Sean Lusk từ Walsh Trading cảnh báo cán cân rủi ro của vàng đang cân bằng hơn, khi khả năng ổn định thương mại có thể khiến đồng USD mạnh lên, tạo áp lực ngắn hạn với kim quý. Ông cho rằng đà tăng gần đây của vàng mang tính bất thường, khi vàng và chứng khoán cùng tăng giá suốt 3 năm qua, một hiện tượng hiếm có kể từ sau đại dịch Covid-19, thời điểm các ngân hàng trung ương đồng loạt bơm tiền và hạ lãi suất.

“Chúng ta đang ở trong cơn bão vàng hoàn hảo với các yếu tố về bất ổn chính trị và cạnh tranh thương mại”, Lusk nói nhưng đồng thời cũng thừa nhận kịch bản giá vàng rơi về 3.200 USD /ounce vào cuối năm không thể loại trừ.

Trong khi đó, ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management lại gọi mức giảm 0,25% của Fed là một sự “thỏa hiệp”, phản ánh nội bộ chia rẽ giữa phe ôn hòa và diều hâu. Ông cho rằng vàng vẫn chịu tác động từ nhiều yếu tố ngoài chính sách lãi suất của Mỹ, bao gồm nhu cầu mua vào từ các ngân hàng trung ương và giới đầu tư cá nhân tại châu Á.

Ông Alex Kuptsikevich (FxPro) lưu ý giá vàng đã tăng hơn 40% từ đầu năm, vượt xa kỷ lục lịch sử điều chỉnh theo lạm phát năm 1980, và hiện đối diện áp lực chốt lời. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh dòng vốn ETF và hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương tiếp tục là trụ đỡ dài hạn.

CPM Group khuyến nghị mua vàng với mục tiêu 3.710 USD /ounce trong tháng 9, song cũng cảnh báo khả năng xuất hiện một đợt bán tháo vào tháng 10, thời điểm thị trường tài sản thường điều chỉnh. Nếu vàng thủng ngưỡng 3.650 USD /ounce, giá có thể lùi sâu về 3.400 USD /ounce trước khi phục hồi.