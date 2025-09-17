Thủ tướng yêu cầu thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước có giải pháp ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá quốc tế và trong nước.

Giá vàng miếng SJC đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/9 ở mức 132,3 triệu đồng/lượng. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tại Công điện 165 ngày 16/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quản lý chặt thị trường ngoại hối và vàng, và sẵn sàng can thiệp để ổn định thị trường.

Thủ tướng cũng yêu cầu NHNN khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết quyết liệt đã có quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước.

NHNN phải tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật các vi phạm liên quan đến thị trường vàng, nhất là lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá, buôn lậu…

NHNN khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng để sớm triển khai trong thực tiễn nhằm phát triển thị trường vàng ổn định, minh bạch, lành mạnh, bền vững, theo đúng quy luật thị trường.

Thời gian này, Chính phủ, Thủ tướng liên tục có các chỉ đạo tới điều hành giá vàng, tỷ giá trong bối cảnh các thị trường này liên tục biến động mạnh.

Vào ngày 9/9, Thanh tra Chính phủ cũng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ Công Thương, Tài chính, Công an và NHNN thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành chính sách của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp về kinh doanh vàng và các vấn đề khác liên quan.

Trên thị trường, trong một tháng trở lại đây, giá vàng miếng SJC có thời điểm chạm mức đỉnh lịch sử gần 136 triệu đồng/lượng, cao hơn tới 20 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.

Tuần trước giá vàng miếng SJC đã hạ nhiệt khi chứng kiến mức giảm gần 5 triệu đồng một lượng. Hiện giá vàng miếng SJC chốt phiên giao dịch ngày 16/9 ở mức 132,3 triệu đồng/lượng, tức cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 15 triệu đồng/lượng.