Giá vàng thế giới bất ngờ rớt mạnh

Sau chuỗi phiên lập đỉnh liên tiếp, giá vàng thế giới có thời điểm giảm mạnh hơn 14 USD/ounce trong phiên giao dịch mới nhất.

Sau 3 tuần tăng mạnh, trong phiên giao dịch 14/9, giá vàng thế giới giao ngay quay đầu giảm 11,1 USD xuống 3.630 USD /ounce. Thậm chí, kim loại quý có thời điểm rơi xuống vùng 3.627 USD /ounce.

Áp lực chốt lời xuất hiện sau tuần giao dịch khởi sắc trước đó. Dù có một số nhịp giảm, nhìn chung kim loại quý vẫn tăng 2,85% trong tuần vừa qua, đánh dấu tuần tăng thứ 6 trong 7 tuần gần nhất.

Diễn biến giá vàng trong phiên giao dịch. Biểu đồ: TradingView.

Theo khảo sát của Kitco News vào cuối tuần trước, giới phân tích Phố Wall tỏ ra lạc quan trước kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất, trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẹ thận trọng hơn.

Dựa trên dữ liệu hợp đồng tương lai, thị trường tin tưởng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% tại cuộc họp ngày 17/9, trong khi số người "đặt cược" vào mức cắt giảm lớn hơn 0,5% đã hạ nhiệt.

Tuần này là giai đoạn quan trọng khi thị trường đón loạt dữ liệu kinh tế và quyết định lãi suất từ nhiều ngân hàng trung ương. Trong đó, Mỹ công bố khảo sát sản xuất Empire State (thứ Hai), doanh số bán lẻ tháng 8 (thứ Ba), dữ liệu khởi công xây dựng và giấy phép xây dựng (thứ Tư).

Ngoài ra, các quyết định chính sách tiền tệ từ Fed, Ngân hàng Canada, Ngân hàng Anh và Ngân hàng Nhật Bản cũng sẽ được giới chuyên gia theo dõi sát sao.

Trong khi đó, các nhà phân tích tại nhóm CPM dự báo vàng có thể hướng tới 3.710 USD /ounce với mức dừng lỗ 3.650 USD /ounce, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff nhận định phe mua vẫn kiểm soát thị trường, với mục tiêu kỹ thuật tiếp theo là 3.750 USD /ounce.