'Chìa khóa' quyết định giá vàng tuần tới

Thị trường đang chờ đợi quyết định lãi suất của Fed vào tuần tới. Một số chuyên gia dự báo vàng có thể chạm 4.000 USD/ounce vào cuối năm, nếu Fed giảm lãi suất 3 lần.

Giá vàng thế giới được dự báo tiếp tục tăng trong tuần tới. Ảnh: CNBC.

Sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ tuần trước, vàng tiếp tục có một tuần giao dịch mạnh mẽ tiếp theo. Điểm đáng chú ý là giá kim loại quý này gần như không có điều chỉnh, bất chấp lạm phát vẫn ở mức cao, do thị trường ngày càng tin tưởng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất.

Kỳ vọng Fed hạ lãi suất tiếp tục "thắp lửa" cho giá vàng

Vàng giao ngay mở cửa giao dịch tuần này ở mức 3.591 USD /ounce, nhanh chóng vượt ngưỡng 3.600 USD và đạt 3.632 USD khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa.

Các phiên giao dịch tại châu Á và Bắc Mỹ liên tục đẩy giá tiến sát mốc 3.675 USD /ounce, trước khi chứng kiến nhịp giảm đầu tiên xuống 3.621 USD /ounce vào tối thứ Ba.

Trong phần lớn thời gian giữa tuần, vàng dao động trong biên độ 3.620- 3.650 USD /ounce.

Báo cáo CPI tháng 8 của Mỹ được công bố vào sáng thứ Năm đã giúp vàng bật tăng thêm 20 USD chỉ trong vài phút, qua đó thiết lập mức hỗ trợ ngắn hạn trên 3.630 USD /ounce.

Tuy vậy, khi bước vào cuối tuần, giá vẫn chủ yếu đi ngang quanh vùng 3.640- 3.652 USD /ounce. Kết thúc tuần này, kim quý dừng lại ở mức 3.641 USD /ounce, tăng 2,85% trong tuần, đánh dấu tuần tăng thứ 6 trong 7 tuần gần nhất.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall vẫn lạc quan trước kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất, trong khi nhà đầu tư thận trọng hơn sau nhịp tăng gần đây.

Trong số 15 chuyên gia của Phố Wall được hỏi, thì có tới 12 chuyên gia (chiếm 80%) dự báo vàng tăng giá tuần tới, chỉ có 2 chuyên gia (chiếm 13%) cho rằng giá giảm và 1 chuyên gia (chiếm 7%) nhận định đi ngang.

Trong khi đó, 268 nhà đầu tư tham gia vào cuộc thăm dò trực tuyến thì có tới 174 người (chiếm 65%) kỳ vọng giá tăng, 46 người (chiếm 17%) dự đoán giảm và 48 người (chiếm 18%) giữ quan điểm giá không biến động.

CHUYÊN GIA VÀ NHÀ ĐẦU TƯ ĐẶT CƯỢC GIÁ VÀNG TUẦN TỚI TĂNG TIẾP Nguồn: KitcoNews. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 80 7 13 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

65 18 17

Tuần giao dịch quan trọng sắp tới

Tuần tới là giai đoạn quan trọng khi thị trường đón loạt dữ liệu kinh tế và quyết định lãi suất từ nhiều ngân hàng trung ương. Trong đó, Mỹ công bố khảo sát sản xuất Empire State (thứ Hai), doanh số bán lẻ tháng 8 (thứ Ba), dữ liệu khởi công xây dựng và giấy phép xây dựng (thứ Tư).

Ngoài ra có quyết định chính sách tiền tệ từ Fed, Ngân hàng Canada, Ngân hàng Anh và Ngân hàng Nhật Bản.

Marc Chandler, Giám đốc Bannockburn Global Forex, cho rằng lực mua từ các ngân hàng trung ương như Trung Quốc và Ba Lan là động lực chính, bất chấp đồng USD và lãi suất Mỹ tăng có thể gây áp lực ngắn hạn.

Adam Button, Giám đốc chiến lược tại Forexlive.com, nhấn mạnh nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn chính trị toàn cầu ngày càng gia tăng.

"Nhiều khả năng sẽ tăng cao hơn. Giả sử phần lớn thị trường đúng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới, tôi dự đoán vàng sẽ hưởng lợi. Tuy nhiên, nếu FOMC bất ngờ giữ nguyên lãi suất, rất có thể sẽ xuất hiện một đợt bán tháo chốt lời", Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International, cho biết.

Ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cao cấp tại FxPro cảnh báo tình trạng mua quá mức kỹ thuật có thể dẫn đến điều chỉnh. Michael Brown, chiến lược gia nghiên cứu cấp cao tại Pepperstone, cũng tỏ ra bi quan về triển vọng tuần tới. Ông cho rằng thị trường đang kỳ vọng quá nhiều vào sự ôn hòa từ Fed.

Trong khi đó, các nhà phân tích tại nhóm CPM dự báo vàng có thể hướng tới 3.710 USD /ounce với mức dừng lỗ 3.650 USD /ounce. Nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco News thì cho rằng phe mua vẫn kiểm soát thị trường, với mục tiêu kỹ thuật tiếp theo là 3.750 USD /ounce.

Daniel Pavilonis, chuyên gia môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, nhấn mạnh dữ liệu kinh tế tuần này càng củng cố khả năng Fed hạ lãi suất. Ông cho rằng lạm phát không đồng đều, thị trường lao động suy yếu buộc Fed phải hành động để hỗ trợ việc làm.

Theo ông, Fed khó có thể lùi bước lúc này và nhiều khả năng sẽ có 3 lần cắt giảm liên tiếp đến cuối năm. Pavilonis dự báo giá vàng có thể lên tới 4.000 USD /ounce vào cuối năm nay. Ông cũng cảnh báo rằng vòng xoáy nợ công là mặt trái của bức tranh kinh tế Mỹ.

"Lịch sử cho thấy cách duy nhất để chính phủ thoát nợ khổng lồ là thông qua lạm phát. Các ngân hàng trung ương hiểu rõ điều này và tăng cường nắm giữ vàng như biện pháp phòng ngừa rủi ro", ông nói. Ngoài ra, sự bùng nổ các sản phẩm tài chính liên quan đến vàng, cũng đang tạo hiệu ứng khuếch đại giá.