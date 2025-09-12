Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng miếng mất 4 triệu đồng/lượng chỉ sau 3 ngày

  • Thứ sáu, 12/9/2025 09:19 (GMT+7)
Sau chuỗi phiên lập đỉnh liên tiếp, thị trường vàng trong nước đang đảo chiều với chuỗi ngày giảm liên tục. Vàng miếng hiện đã giảm mạnh giá bán xuống dưới 133 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang giảm mạnh. Ảnh: Thế Bằng.

Thị trường vàng trong nước đang bước vào giai đoạn suy yếu khi giá vàng miếng đã giảm mạnh 3 phiên liên tiếp.

Cụ thể, trong phiên giao dịch sáng nay (12/9), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng giảm 800.000 đồng ở chiều mua, xuống mức 129,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, giá giao dịch cũng được kéo giảm nửa triệu đồng/lượng, xuống 132,8 triệu đồng.

Tính từ ngày 10/9 đến nay, mỗi lượng vàng miếng SJC đã “bốc hơi” hơn 4 triệu đồng ở giá mua và 3 triệu đồng ở giá bán, tốc độ giảm mạnh hiếm thấy trong nhiều tháng trở lại đây.

Không chỉ SJC, Tập đoàn Phú Quý sáng nay giảm giá giao dịch vàng miếng thêm 1,2 triệu đồng ở chiều mua và 1,1 triệu đồng ở chiều bán, hiện giao dịch quanh mức 128,8 - 132,8 triệu/lượng. Ngược lại, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện vẫn giữ giá bán vàng miếng ở vùng 133,3 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TIẾP TỤC GIẢM MẠNH
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 129.5
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 132.8

Diễn biến suy yếu cũng ghi nhận với mặt hàng vàng nhẫn. Công ty SJC hiện niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 125,4 - 128,4 triệu đồng/lượng, mất tới 1,2 triệu/lượng chỉ sau một đêm.

Trong khi đó, PNJ, DOJI và Phú Quý chủ yếu giữ giá đi ngang, bán ra quanh 129,7-130,3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải duy trì mức niêm yết cao nhất thị trường, hiện neo tại 130,7 triệu đồng/lượng.

Tuy vậy, tính trong tuần này, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp kể trên đều đã giảm mạnh.

Diễn biến giảm của giá vàng trong nước những phiên vừa qua trái ngược hoàn toàn so với giá vàng thế giới. Theo đó, trên sàn quốc tế, giá vàng giao ngay trong phiên đang diễn ra phổ biến dao động quanh mức 3.643 USD/ounce, tăng 11 USD (+0,28%) so với phiên liền trước. Giá vàng thế giới vẫn tích cực nhờ những tín hiệu kinh tế kém khả quan từ Mỹ, đặc biệt là dữ liệu lạm phát mạnh hơn trong tháng 8 và thị trường lao động kém tích cực. Những tín hiệu này càng củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tuần sau.

Hiện tại, quy đổi sang tiền Việt, giá vàng thế giới tương đương khoảng 116 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước vẫn cao hơn thế giới tới khoảng 17 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn chênh lệch khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường vàng trước 14/9

Thống đốc NHNN được yêu cầu báo cáo việc thực hiện chính sách tiền tệ, đặc biệt là giá vàng và đề xuất giải pháp quản lý tới Thủ tướng, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc trước ngày 14/9.

12 giờ trước

Vàng miếng rớt giá mạnh

Mỗi lượng vàng miếng đã giảm 3 triệu ở chiều mua và 2 triệu ở chiều bán trong phiên hôm nay (11/9), hiện giao dịch ở vùng giá thấp nhất một tuần qua.

16 giờ trước

Giá vàng ở mức cao, mua ôtô gầm cao nào khi sở hữu 5 lượng vàng?

Tài sản 5 lượng vàng tương đương khoảng 660 triệu đồng, cho phép khách hàng tiếp cận nhiều lựa chọn ôtô phổ thông tại Việt Nam, từ xe xăng đến ôtô điện.

18 giờ trước

Đọc tiếp

