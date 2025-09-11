Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Vàng miếng rớt giá mạnh

  • Thứ năm, 11/9/2025 18:39 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Mỗi lượng vàng miếng đã giảm 3 triệu ở chiều mua và 2 triệu ở chiều bán trong phiên hôm nay (11/9), hiện giao dịch ở vùng giá thấp nhất một tuần qua.

Giá vàng miếng giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 11/9. Ảnh: Chí Hùng.

Sau khi giảm giá vào phiên sáng, giá vàng trong nước tiếp tục chịu xu hướng giảm mạnh trong phiên chiều nay. Tính đến cuối ngày 11/9, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) neo giá vàng miếng ở mức 130,3 - 133,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với kết phiên liền trước, giá vàng miếng SJC đã giảm 3 triệu đồng ở chiều mua và 2 triệu đồng ở chiều bán. Chênh lệch giá mua - bán đã nâng lên 3 triệu đồng/lượng.

Đây là phiên thứ 2 liên tiếp giá vàng miếng giảm mạnh. Tính từ đầu tuần, mặt hàng này đã ghi nhận 3 phiên giảm, với tổng mức giảm lên tới 3-4 triệu đồng.

SJC cũng là doanh nghiệp giảm giá vàng miếng mạnh nhất thị trường hôm nay. Trong khi Tập đoàn DOJI hiện niêm yết ở vùng 130,9 - 133,9 triệu/lượng, giảm 2,4 triệu đồng ở chiều mua và 1,4 triệu đồng chiều bán so với giá chốt phiên liền trước.

Với Tập đoàn Phú Quý, doanh nghiệp cũng giảm giá vàng miếng 2,5 triệu đồng chiều mua và 1,4 triệu đồng chiều bán hôm nay, kéo giá giao dịch xuống vùng 130 - 133,9 triệu/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm giá vàng miếng 3,3 triệu chiều mua và 2 triệu chiều bán, đẩy giá mặt hàng này rớt thẳng xuống vùng 130 - 133,3 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM SÂU
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3

Diễn biến giảm sâu của giá vàng miếng SJC diễn ra ngay sau thông tin NHNN đang khẩn trương tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đề xuất phương án thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia; hoặc cho phép vàng được giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa; hoặc lập sàn giao dịch vàng trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Phó thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng cho biết nhà điều hành đang gấp rút ban hành văn bản hướng dẫn, trong đó quy định cụ thể hồ sơ đăng ký để cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng.

NHNN cũng sẽ phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm thị trường vàng vận hành an toàn, lành mạnh, không để biến động giá gây ảnh hưởng đến ổn định tài chính, tiền tệ và kinh tế vĩ mô.

Lãnh đạo NHNN chỉ đạo Giám đốc các chi nhánh NHNN khu vực phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai thanh tra, kiểm tra đột xuất một số doanh nghiệp kinh doanh vàng. Thời gian thực hiện từ tháng 9, kết quả sẽ được báo cáo về NHNN trong tháng 10.

Với sự mở cửa của Nghị định 232/2025, Techcombank cho biết đã có các bước chuẩn bị trên nhiều phương diện như tìm kiếm đối tác quốc tế để nhập khẩu vàng nguyên liệu, đồng thời có thể chế tác vàng miếng mang thương hiệu Techcombank.

Trong phiên hôm nay, ngoài vàng miếng, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng giảm mạnh so với cuối ngày hôm qua. Công ty SJC đóng cửa giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 126,6 - 129,6 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng ở chiều mua và 600.000 đồng ở chiều bán.

Các doanh nghiệp khác cũng giảm giá vàng nhẫn từ 500.000 đồng đến cả triệu đồng.

Sau điều chỉnh, giá bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp này chủ yếu neo trên 130 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện niêm yết ở vùng giá cao nhất thị trường, tại 130,7 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng giảm sâu 2 ngày liên tiếp

Mỗi lượng vàng miếng tiếp tục giảm thêm nửa triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay (11/9), kéo giá bán xuống vùng 134,8 triệu/lượng.

8 giờ trước

Giá vàng trong nước bất ngờ giảm

Sau phiên tăng vọt và lập đỉnh lịch sử mới hôm qua, đến sáng nay (10/9), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước đã đồng loạt quay đầu giảm mạnh.

34:2011 hôm qua

Giá vàng nhẫn vượt 131 triệu/lượng, vàng miếng gần 136 triệu đồng

Sau khi suy yếu trong phiên giao dịch liền trước, tới phiên sáng nay (9/9), giá vàng miếng lại bật tăng mạnh mẽ, lên sát đỉnh mốc 136 triệu đồng/lượng.

09:40 9/9/2025

Hồng Nhung

giá vàng Tp. Hồ Chí Minh Tiền mã hóa vàng miếng sjc vàng nhẫn 24k vàng 9999 vàng sjc giá vàng hôm nay giá vàng trong nước giá vàng thế giới đầu tư vàng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý