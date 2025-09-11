Vàng miếng rớt giá mạnh

Mỗi lượng vàng miếng đã giảm 3 triệu ở chiều mua và 2 triệu ở chiều bán trong phiên hôm nay (11/9), hiện giao dịch ở vùng giá thấp nhất một tuần qua.

Giá vàng miếng giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 11/9. Ảnh: Chí Hùng.

Sau khi giảm giá vào phiên sáng, giá vàng trong nước tiếp tục chịu xu hướng giảm mạnh trong phiên chiều nay. Tính đến cuối ngày 11/9, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) neo giá vàng miếng ở mức 130,3 - 133,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với kết phiên liền trước, giá vàng miếng SJC đã giảm 3 triệu đồng ở chiều mua và 2 triệu đồng ở chiều bán. Chênh lệch giá mua - bán đã nâng lên 3 triệu đồng/lượng.

Đây là phiên thứ 2 liên tiếp giá vàng miếng giảm mạnh. Tính từ đầu tuần, mặt hàng này đã ghi nhận 3 phiên giảm, với tổng mức giảm lên tới 3-4 triệu đồng.

SJC cũng là doanh nghiệp giảm giá vàng miếng mạnh nhất thị trường hôm nay. Trong khi Tập đoàn DOJI hiện niêm yết ở vùng 130,9 - 133,9 triệu/lượng, giảm 2,4 triệu đồng ở chiều mua và 1,4 triệu đồng chiều bán so với giá chốt phiên liền trước.

Với Tập đoàn Phú Quý, doanh nghiệp cũng giảm giá vàng miếng 2,5 triệu đồng chiều mua và 1,4 triệu đồng chiều bán hôm nay, kéo giá giao dịch xuống vùng 130 - 133,9 triệu/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm giá vàng miếng 3,3 triệu chiều mua và 2 triệu chiều bán, đẩy giá mặt hàng này rớt thẳng xuống vùng 130 - 133,3 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM SÂU Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3

Diễn biến giảm sâu của giá vàng miếng SJC diễn ra ngay sau thông tin NHNN đang khẩn trương tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đề xuất phương án thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia; hoặc cho phép vàng được giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa; hoặc lập sàn giao dịch vàng trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Phó thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng cho biết nhà điều hành đang gấp rút ban hành văn bản hướng dẫn, trong đó quy định cụ thể hồ sơ đăng ký để cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng.

NHNN cũng sẽ phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm thị trường vàng vận hành an toàn, lành mạnh, không để biến động giá gây ảnh hưởng đến ổn định tài chính, tiền tệ và kinh tế vĩ mô.

Lãnh đạo NHNN chỉ đạo Giám đốc các chi nhánh NHNN khu vực phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai thanh tra, kiểm tra đột xuất một số doanh nghiệp kinh doanh vàng. Thời gian thực hiện từ tháng 9, kết quả sẽ được báo cáo về NHNN trong tháng 10.

Với sự mở cửa của Nghị định 232/2025, Techcombank cho biết đã có các bước chuẩn bị trên nhiều phương diện như tìm kiếm đối tác quốc tế để nhập khẩu vàng nguyên liệu, đồng thời có thể chế tác vàng miếng mang thương hiệu Techcombank.

Trong phiên hôm nay, ngoài vàng miếng, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng giảm mạnh so với cuối ngày hôm qua. Công ty SJC đóng cửa giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 126,6 - 129,6 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng ở chiều mua và 600.000 đồng ở chiều bán.

Các doanh nghiệp khác cũng giảm giá vàng nhẫn từ 500.000 đồng đến cả triệu đồng.

Sau điều chỉnh, giá bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp này chủ yếu neo trên 130 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện niêm yết ở vùng giá cao nhất thị trường, tại 130,7 triệu đồng/lượng.