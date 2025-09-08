Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm đầu cơ, thao túng đẩy giá vàng

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Công điện số 159/CĐ về định hướng chỉ đạo, điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện đốc thúc NHNN thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết theo quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng. Ảnh: T.L.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước, khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết theo quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng.

Việc này nhằm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia, tác động xấu đến ổn định kinh tế vĩ mô.

Ngoài ra, NHNN được yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm, nhất là các hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh trái phép… gây bất ổn thị trường vàng.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 ngày 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc, sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý Nhà nước để tăng cường thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh vàng, không để thao túng thị trường, găm hàng, đội giá và phải xử lý nghiêm vi phạm.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn lý giải đợt tăng giá do vàng thế giới leo thang. Đồng thời, kỳ vọng và tâm lý của thị trường rằng giá kim loại quý tăng tiếp khiến nhu cầu mua của người dân tăng rất cao. Nguyên nhân nữa được chỉ ra là nguồn cung trong nước khan hiếm do NHNN dừng bán vàng miếng SJC ra thị trường trong bối cảnh chuyển đổi cơ chế quản lý mới.

Cùng ngày, lãnh đạo NHNN cũng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng triển khai nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về công tác quản lý thị trường vàng, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Chỉ đạo của Thủ tướng đưa ra trong bối cảnh giá vàng trong nước tăng mạnh và liên tục xô đổ các kỷ lục gần đây.

Sáng nay, vàng miếng SJC được các thương hiệu bán ra ở mức 135,1 triệu đồng/lượng, có giảm nhẹ nhưng vẫn cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng. Cùng lúc, giá vàng nhẫn trong nước giữ xu hướng đi ngang, hiện bán ra trên vùng 130 triệu đồng/lượng.

Cũng tại Công điện, Thủ tướng yêu cầu NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, đơn giản thủ tục, tăng chuyển đổi số... để có dư địa giảm mặt bằng lãi suất cho vay, đồng thời hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Ngành ngân hàng cần xử lý nợ xấu, kiểm soát chặt dòng vốn tín dụng với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, xử nghiêm các vi phạm trong hoạt động ngân hàng như thao túng, sở hữu chéo, cấp tín dụng cho các doanh nghiệp "sân sau"...

Thủ tướng yêu cầu xây dựng lộ trình và thí điểm bỏ biện pháp giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (room tín dụng) để thực hiện từ 2026, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý chặt thị trường ngoại hối và ổn định giá trị tiền Đồng.