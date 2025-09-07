Giá vàng thế giới được dự báo vươn tới 4.000 USD/ounce

Sau khi lập kỷ lục trên 3.600 USD/ounce, giới phân tích và nhà đầu tư dự báo giá vàng còn dư địa tăng trong tuần tới, dù rủi ro điều chỉnh ngắn hạn chưa thể loại trừ.

Giá vàng thế giới được dự báo tăng tiếp trong tuần tới. Ảnh: CNBC.

Trong tuần qua, vàng giao ngay khởi động ở mức 3.447 USD /ounce, rồi nhanh chóng bật tăng mạnh. Từ ngưỡng 3.488 USD trong các phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới liên tục được hỗ trợ bởi dòng tiền trú ẩn và hoạt động mua vào của các quỹ lớn, để rồi vượt qua 3.500 USD và chạm 3.580 USD /ounce vào giữa tuần.

Báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ công bố ngày thứ Sáu đã trở thành chất xúc tác then chốt, đưa vàng vọt lên mốc 3.583 USD trước khi chạm mốc 3.600 USD /ounce ngay trong buổi trưa. Kết thúc tuần, vàng duy trì vững trên vùng 3.585 USD /ounce, tăng hơn 5% so với cuối tuần trước và ghi nhận một trong những đợt tăng trưởng hàng tuần mạnh mẽ nhất nhiều năm qua.

Động lực chính của giá vàng

Các chuyên gia nhận định các đợt sóng tăng giá của thị trường vàng hiện xoay quanh chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Colin Cieszynski, Chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management, cho rằng số liệu lao động yếu kém của Mỹ đã tạo thêm áp lực, có thể buộc Fed phải hạ lãi suất ngay trong cuộc họp tới. Thậm chí mức giảm lãi suất được dự báo lên tới 0,5 điểm %. Diễn biến này đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD suy yếu, mở đường cho vàng tiếp tục bứt phá.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng đợt tăng vừa qua phản ánh kỳ vọng cắt giảm lãi suất, song ông cảnh báo khả năng điều chỉnh nếu Chủ tịch Fed Jerome Powell phát đi tín hiệu cứng rắn hoặc lạm phát bất ngờ tăng mạnh. Tuy vậy, về trung hạn, Day tin rằng vàng vẫn sẽ duy trì xu hướng tăng giá nhờ các yếu tố cơ bản đến từ lạm phát, thị trường lao động yếu, nợ công Mỹ leo thang và niềm tin suy giảm vào hệ thống tài chính.

Marc Chandler, Giám đốc Bannockburn Global Forex, lưu ý rằng khi vàng tiến sát mốc 3.600 USD /ounce, rủi ro biến động tăng cao. Ông dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ công bố tuần tới là yếu tố quyết định, khi thị trường đã định giá quá mạnh vào khả năng Fed nới lỏng.

Về mặt kỹ thuật, Paul Wong, Chiến lược gia thị trường tại Sprott Asset Management, cho rằng mô hình tích lũy kéo dài 4 tháng qua đã củng cố nền tảng cho một đợt bứt phá vững chắc. Ông đặt mục tiêu ngắn hạn của vàng ở vùng 3.900 USD /ounce, thậm chí cao hơn nếu lực mua tiếp tục duy trì.

Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy sự đồng thuận hiếm hoi. Trong 18 nhà phân tích của Phố Wall tham gia, thì có tới 14 chuyên gia (chiếm 78%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, chỉ 3 chuyên gia (chiếm 17%) cho rằng giá sẽ giảm, còn lại 1 chuyên gia (chiếm 5%) nhận định đi ngang.

Ở phía nhà đầu tư, 219 người tham gia khảo sát thì có 160 người (chiếm 73%) tỏ ra lạc quan, trong khi 33 người (chiếm 15%) bi quan và 26 người (chiếm 12%) giữ quan điểm trung lập.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG THẾ GIỚI TIẾP ĐÀ TĂNG TRONG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 78 5 17 Nhà đầu tư

73 12 15

Tuy vậy, một số chuyên gia vẫn cảnh báo khả năng chốt lời ngắn hạn. Rich Checkan, CEO Asset Strategies International, dự đoán vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh trước cuộc họp FOMC ngày 17/9. Lukman Otunuga, Giám đốc phân tích thị trường tại FXTM, giữ quan điểm trung lập khi cho rằng vàng đang trong trạng thái mua quá mức.

Ngược lại, James Stanley từ Forex.com nhận định đà tăng sẽ khó đảo chiều, ít nhất cho tới khi có bất ngờ lớn từ Fed.

Chờ đợi dữ liệu lạm phát và chính sách của Fed

Lịch kinh tế tuần tới không dày đặc nhưng chứa đựng nhiều dữ liệu then chốt. Vào thứ Tư, Mỹ sẽ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8, dự kiến giảm so với tháng trước.

Thứ Năm, thị trường sẽ dồn sự chú ý vào CPI - thước đo lạm phát quan trọng sẽ ảnh hưởng tới quyết định của Fed, cùng với quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và khảo sát tâm lý người tiêu dùng Đại học Michigan cũng sẽ được theo dõi sát sao để tìm thêm tín hiệu về sức khỏe kinh tế Mỹ.

Eugenia Mykuliak, Giám đốc điều hành B2PRIME Group, dự báo giá vàng có thể hướng tới vùng 3.600- 3.800 USD /ounce, thậm chí 4.000 USD /ounce trong kịch bản Fed nới lỏng mạnh tay và đồng USD tiếp tục suy yếu.

Trong khi đó, Alex Kuptsikevich từ FxPro nhấn mạnh nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương và dòng vốn chảy vào ETF đang đóng vai trò trụ cột cho đà tăng hiện nay.

Ở chiều ngược lại, Michael Brown từ Pepperstone và một số nhà phân tích bi quan hơn cho rằng sau chuỗi tăng nóng, vàng có thể điều chỉnh ngắn hạn. Song quan điểm chung đều xem các nhịp giảm này là cơ hội mua vào, thay vì dấu hiệu đảo chiều xu hướng.