Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá vàng, USD

Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ vào cuộc để tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ngân hàng, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn.

Thủ tướng chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8. Ảnh: VGP.

Kết thúc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, hạn chế, bất cập.

Theo Thủ tướng, sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, lạm phát trước những biến động bên ngoài. Hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng, trong khi các động lực tăng trưởng mới cần thời gian để phát huy hiệu quả. Giá vàng biến động, giá cả một số mặt hàng cần quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn.

Về nguyên nhân, Thủ tướng cho rằng công tác phân tích, dự báo và phản ứng chính sách có lĩnh vực chưa kịp thời; tình trạng cán bộ, công chức năng lực hạn chế, chưa quyết liệt, chưa dám nghĩ, dám làm...

Thủ tướng nhấn mạnh bài học kinh nghiệm từ thực tiễn cần nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt; nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm; tập trung thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn.

Phân công nhiệm vụ bảo đảm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, đồng thời cân đối, bố trí nguồn lực để thực hiện.

Các cấp kiên quyết không lùi bước trước khó khăn; không chủ quan trước thuận lợi, không bi quan trước khó khăn; kiên định mục tiêu đề ra và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống.

Định hướng thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng GDP 8,3-8,5%; tăng trưởng cao nhưng bền vững.

Cùng với đó, rà soát các chỉ tiêu của năm 2025 và 5 năm 2021-2025, những chỉ tiêu đã đạt thì nâng cao chất lượng, chỉ tiêu chưa đạt thì phấn đấu đạt.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá có trọng tâm, trọng điểm.

Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm soát tỷ giá kịp thời, linh hoạt; kiểm soát lãi suất ổn định và hệ thống ngân hàng phấn đấu tiết giảm chi phí giảm lãi suất cho vay; kiểm soát giá vàng, giá USD theo các công cụ đã có, các cơ quan quyết định theo thẩm quyền, nếu cần gì, thiếu gì phải kịp thời báo cáo.

Tăng trưởng tín dụng phải hướng dòng tiền vào sản xuất kinh doanh, kiểm soát tín dụng, không để dòng tiền đi vào đầu cơ; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các ngân hàng chỉ huy động mà không cho vay hoặc cho vay ít.

Thủ tướng giao Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ vào cuộc để tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ngân hàng, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý Bộ Tài chính phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2025 tăng 25% so với dự toán, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch.

Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, đàm phán, ký kết các FTA mới, đặc biệt là với Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR); kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển thị trường trong nước.

Chuẩn bị tổ chức tốt việc khởi công, khánh thành các dự án vào dịp ngày 19/12, trong đó cơ bản hoàn thành Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Khẩn trương xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, các khu thương mại tự do. Các đơn vị liên quan hoàn thiện các Nghị định để triển khai ngay Nghị quyết số 222 của Quốc hội về Trung tâm, hoàn thành trước 15/9.

Thủ tướng yêu cầu dự án điện hạt nhân phải phê duyệt sớm; giao Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung xây dựng chiến lược phát triển điện hạt nhân.

Khẩn trương chuẩn bị triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chịu trách nhiệm chỉ đạo, chuẩn bị họp Ủy ban liên Chính phủ để thúc đẩy sớm.