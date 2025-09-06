Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh ngay thị trường vàng

Sáng 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, trong đó có nội dung thảo luận đáng chú ý liên quan tới thị trường vàng.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8. Ảnh: VGP.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng yêu cầu các Phó thủ tướng, cơ quan phải vào cuộc để nắm bắt tình hình, đưa ra giải pháp phù hợp, phản ứng chính sách kịp thời về lĩnh vực quản lý, trong đó thị trường vàng, bất động sản, chứng khoán.

Cho rằng việc giá vàng biến động là rất đáng chú ý, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc, sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý Nhà nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh mặt hàng này, không để thao túng thị trường, găm hàng, đội giá và phải xử lý nghiêm vi phạm.

Với thị trường chứng khoán, các cơ quan quản lý cần đánh giá chính xác về những diễn biến mới, xác định có hiện tượng thổi giá, thao túng thị trường hay không, còn nếu dòng tiền đi vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thì rất tốt.

Chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ đưa ra trong bối cảnh giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh lịch sử trong thời gian gần đây. Hiện vàng miếng SJC vẫn đang trên đỉnh lịch sử 135,4 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn áp sát mức 131 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong hai tuần gần nhất, mỗi lượng vàng miếng tăng khoảng 10 triệu đồng, tương đương mức tăng ròng tới gần 8%. Còn tính trong vòng 9 tháng qua, giá vàng miếng đã tăng hơn 51 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 61%. Tính chung từ đầu năm, giá vàng nhẫn cũng đã tăng gần 47 triệu đồng/lượng (+56%).

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC ĐANG TRÊN ĐỈNH LỊCH SỬ MỚI Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4

Báo cáo mới nhất của Cục Thống kê cho thấy chỉ số giá vàng trong tháng 8 đã tăng 1,2% so với tháng trước, và tăng 48,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 8 tháng, chỉ số giá vàng tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 232, trong đó có cơ chế giao quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng cho một số ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện. Dự kiến có khoảng 11 đơn vị (8 ngân hàng và 3 doanh nghiệp) đáp ứng đủ điều kiện về vốn điều lệ để được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng.

Dù vậy, thực tế việc các đơn vị chưa tham gia vào sản xuất vàng miếng, trong khi giá bán thì liên tục tăng cao, khiến nguồn cung thị trường trở nên khan hiếm.

Khảo sát cho thấy tại Hà Nội, các thương hiệu lớn như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đều thông báo hết hàng vàng miếng và vàng nhẫn. Trong khi đó, tại TP.HCM, nhiều khách hàng phải xếp hàng dài trước các tiệm vàng Mi Hồng, SJC để mua với số lượng hạn chế.