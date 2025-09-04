Nhiều tiệm vàng TP.HCM đông nghịt khách, Hà Nội 'cháy hàng'

Khách hàng xếp hàng dài ở nhiều tiệm vàng tại TP.HCM giữa lúc giá vàng liên tục lập đỉnh. Trong khi đó, tại thị trường Hà Nội, nguồn cung khan hiếm khiến nhiều doanh nghiệp báo hết hàng.

Cửa hàng Phú Quý để biển thông báo tạm hết hàng. Ảnh: Hồng Nhung.

Dù giá vàng liên tục tăng mạnh, xô đổ mọi kỷ lục, sức mua trên thị trường vẫn không có tín hiệu hạ nhiệt. Tại TP.HCM, nhiều tiệm vàng lớn ghi nhận cảnh người dân xếp hàng dài chờ mua. Trong khi đó, ở Hà Nội, nguồn cung vàng miếng và vàng nhẫn khan hiếm khiến nhiều doanh nghiệp treo biển thông báo hết hàng.

Xếp hàng dài chờ được mua vàng

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, các chi nhánh tiệm vàng Mi Hồng nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định, TP.HCM) hôm nay đông nghẹt khách ra vào. Nhân viên luôn phải túc trực để hướng dẫn khách hàng đến khu vực mua vàng nhẫn, vàng miếng và khu vực thu mua vàng.

Đầu giờ chiều 4/9, các chi nhánh tiệm vàng Mi Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định) luôn đông nghẹt khách. Ảnh: Anh Nguyễn.

Ở khu vực vàng nhẫn, nhân viên phát cho khách hàng ngoài sảnh phiếu chờ. Tuy nhiên, mỗi lượt vào cửa hàng chỉ có 6 khách, đồng thời cửa hàng cũng giới hạn lượng vàng bán ra trên mỗi khách. Thậm chí, nhiều người sẵn sàng túc trực hàng giờ đồng hồ để chờ đến lượt mua.

Khách hàng được nhân viên phát phiếu chờ đến lượt. Ảnh: Anh Nguyễn.

Anh Võ Kim Thanh (hiện sống tại phường Gia Định) tranh thủ ngày nghỉ để đi mua vàng nhẫn và cảm thấy khá bất ngờ với lượng khách ồ ạt đổ về tiệm vàng. Trước khi đi, anh dự định sẽ mua 2 chỉ vàng nhưng khi đến nơi, nhân viên báo mỗi người chỉ được mua 1 chỉ.

Đứng tại quầy thanh toán tiền, cô Trần Thị Tân cho biết hai vợ chồng phải di chuyển từ quận Tân Bình (cũ) sang để mua vàng. “Tôi và chồng dành dụm 100 triệu đồng rồi tranh thủ đi mua vàng trong lúc giá vàng đang lên cao. Nếu chờ thêm, tôi sợ vàng sẽ tăng quá cao”, cô Tân nói.

Trong khi đó, Kim Tuyến cùng chị họ đã đến tiệm vàng Mi Hồng chờ gần 2 tiếng đồng hồ để mua 2 chỉ vàng nhẫn cho ba mẹ. Cô bày tỏ ba mẹ đều đã lớn tuổi nên không thể “chầu chực” xếp hàng chờ đến lượt.

Kim Tuyến cùng chị họ mua thành công 2 chỉ vàng nhẫn. Ảnh: Anh Nguyễn.

Tình trạng đông đúc người xếp hàng chờ mua vàng cũng diễn ra tại trụ sở Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) thuộc phường Bàn Cờ, TP.HCM.

Thậm chí, bãi giữ xe phía trước cửa hàng còn rơi vào tình trạng “vỡ trận”. Có thời điểm, nhân viên bảo vệ phải từ chối nhận thêm xe của khách. Các nhân viên khác cũng liên tục thông báo cửa hàng hiện không còn vàng miếng để bán và khách hàng chỉ có thể mua 5 phân vàng nhẫn cho mỗi lượt.

Khách xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để vào bên trong trụ sở SJC mua vàng. Ảnh: Anh Nguyễn.

Chị N.H. chạy từ Hóc Môn lên trụ sở SJC với mong muốn nhanh chóng mua được vàng nhẫn. Khi đến nơi, chị ngỡ ngàng với lượng người chờ mua cũng như quy định mua vàng nhẫn của hàng nên chị dự định sẽ quay về nhà.

Một nhân viên bảo vệ tại đây cho biết từ khi giá vàng tăng cao, khách hàng đổ về cửa hàng mua vàng ngày một nhiều. Có khách hàng chấp nhận “giữ chỗ” từ 1h sáng để có thể mua sản phẩm vàng miếng.

“Tuy nhiên, khách phải chờ đến 5h sáng và bảo vệ sẽ hướng dẫn từng nhóm gồm 50 người vào bên trong cửa hàng để mua vàng. Đây là cách duy nhất nếu khách hàng muốn mua vàng miếng thời điểm hiện tại”.

Nhiều người sẵn sàng “chầu chực” hàng giờ đồng hồ dưới trời nắng gắt để mua vàng. Ảnh: Anh Nguyễn.

Phố vàng Trần Nhân Tông "cháy vàng"

Không chỉ tại TP.HCM, sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhu cầu mua vàng tăng cao khiến thị trường vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại Hà Nội rơi vào tình trạng khan hiếm.

Chị Hoàng Lan, sống tại phường Từ Liêm (Hà Nội), chia sẻ muốn mua một lượng vàng miếng SJC để làm quà mừng cưới người thân. Tuy nhiên, khi tìm đến cửa hàng vàng SJC trên phố Trần Nhân Tông - được coi là “phố vàng” của Thủ đô - thì không thể mua được. Cửa hàng SJC khu vực Thái Thịnh cũng chỉ còn vàng trang sức.

“Vàng miếng SJC đã cháy hàng. Với vàng nhẫn thì nhân viên thông báo phải chờ 10-15 ngày sau mới có thể nhận. Hiện các cửa hàng chỉ còn vàng trang sức”, chị Lan cho biết.

Tại cửa hàng SJC, sau khi thông báo hết vàng, nhân viên khuyên khách nên kiên nhẫn chờ thêm 1-2 nhịp điều chỉnh giảm của giá vàng. Khi đó sẽ có người dân mang vàng miếng đến bán, cửa hàng mới có nguồn để bán lại cho khách.

Kệ tủ cửa hàng SJC chỉ còn các sản phẩm trang sức, trong khi vàng miếng và vàng nhẫn đã cháy hàng. Ảnh: Hồng Nhung.

Ngoài SJC, nhiều cửa hàng vàng lớn tại Thủ đô cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, nhân viên cho biết đã hết sạch vàng từ trưa ngày 4/9 và chưa rõ khi nào có hàng trở lại.

Tình trạng “cháy hàng” cũng xảy ra tại các cửa hàng của DOJI, PNJ trên phố Trần Nhân Tông. Các cửa hàng này đều thông báo không còn vàng miếng và vàng nhẫn để bán ra, chỉ còn vàng trang sức.

Đáng chú ý, do lượng khách hàng tìm mua quá nhiều nhưng nguồn cung chưa đáp ứng, một số cửa hàng buộc phải đưa ra bảng thông báo để tránh tình trạng khách xếp hàng rồi thất vọng ra về.

Đại diện cửa hàng Phú Quý cho biết bảng thông báo được đặt ngay trước cửa nhằm giúp khách hàng nắm thông tin kịp thời, đồng thời giảm tải áp lực cho nhân viên bán hàng khi phải liên tục giải thích.

Tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải trên cùng tuyến phố, vàng miếng và vàng nhẫn cũng đã hết sạch. Dù vậy, cửa hàng này áp dụng chính sách nhận đặt trước. Khách hàng có thể thanh toán toàn bộ số tiền theo giá tại thời điểm mua, sau đó nhận giấy hẹn và quay lại lấy vàng sau khoảng 10 ngày.

Các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội đều đồng loạt thông báo hết hàng. Ảnh: Hồng Nhung.

Việc vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt “cháy hàng” ngay sau kỳ nghỉ lễ phản ánh nhu cầu lớn từ phía người dân. Trong khi đó, nguồn cung lại hạn chế, dẫn đến hiện tượng khan hiếm cục bộ tại nhiều cửa hàng kinh doanh vàng. Diễn biến này cũng cho thấy tâm lý tích trữ vàng của người dân vẫn rất mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh giá vàng trong nước liên tục tăng cao.

Kết phiên giao dịch ngày 4/9, giá bán vàng miếng SJC neo ở mức 133,9 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn cũng đã tiến sát mốc 130 triệu đồng/lượng.

Từ đầu năm đến nay, vàng miếng SJC nổi lên là kênh đầu tư tăng trưởng mạnh nhất trên thị trường khi giá đã tăng trên 50 triệu đồng mỗi lượng, tương đương mức tăng khoảng 60%. Những ai mua vàng miếng từ đầu năm hiện đã bỏ túi khoản lãi ròng lên tới 48 triệu đồng/lượng. Không kém cạnh, vàng nhẫn cũng ghi nhận đà tăng ấn tượng 45 triệu đồng/lượng từ đầu năm, tức khoảng 54%, mang lại khoản lãi ròng 42 triệu đồng/lượng cho người mua.