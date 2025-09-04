Giá vàng thế giới chạm mốc cao mới

Giá vàng thế giới vừa thiết lập kỷ lục mới do nhu cầu trú ẩn tăng cao, cũng như khả năng Fed giảm lãi suất lên gần 100%.

Giá vàng đạt kỷ lục mới liên tục trong 2 phiên gần đây. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 3/9, giá vàng thế giới giao ngay tăng 26 USD lên 3.558 USD /ounce. Trong phiên, giá vàng có thời điểm lên sát 3.580 USD /ounce.

Đây là phiên thứ 2 liên tiếp kim loại quý chạm mức cao kỷ lục mới. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ tăng 1,2% lên 3.635 USD /ounce.

Hiện, trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng giao ngay đã điều chỉnh về quanh mức 3.547 USD /ounce.

Giá vàng hưởng lợi khi chính phủ Mỹ công bố số việc làm trong tháng 7 giảm mạnh hơn dự báo, xuống thấp nhất 10 tháng. Tỷ lệ số việc làm đăng tuyển trên số người thất nghiệp chỉ còn 0,99; thấp hơn tháng 6 và cũng là lần đầu tiên xuống dưới mốc 1 kể từ tháng 4/2021, theo Reuters.

Sau báo cáo, Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại FOREX.com, kỳ vọng giá vàng có thể hướng tới mốc 3.600 USD /ounce.

Diễn biến giá vàng trong phiên giao dịch vừa qua. Biểu đồ: TradingView.

Sự chú ý của giới đầu tư đang dồn vào số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và báo cáo việc làm sẽ lần lượt được công bố vào ngày 4/9 và 5/9.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá lên tới 98% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất 0,25% trong cuộc họp ngày 17/9.

Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Christopher Waller lặp lại lời kêu gọi giảm lãi suất tháng này. Đồng thời, ông khẳng định tốc độ hạ lãi suất sau cuộc họp tháng 9 sẽ phụ thuộc vào diễn biến của nền kinh tế.

Tuần này, Thống đốc Fed Lisa Cook tiếp tục có động thái phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bãi nhiệm bà. Các nhà phân tích tại Heraeus Metals cho biết lo ngại về tính độc lập của Fed đang làm xói mòn niềm tin vào các tài sản của Mỹ, khiến nhà đầu tư tìm đến vàng.

Trong khi đó, Peter Grant, chiến lược gia kim loại tại Zaner Metals, cho rằng giá vàng vẫn còn dư địa tăng. Trong ngắn đến trung hạn, giá có thể lên 3.600- 3.800 USD /ounce. Ông nhận định biểu đồ kỹ thuật cho thấy vàng có thể chạm 4.000 USD /ounce vào cuối quý I năm sau.

Tuần này, nhà đầu tư đang chờ báo cáo việc làm của Mỹ để có thêm manh mối về quy mô giảm lãi suất. Theo ông Zain Vawda, nhà phân tích tại MarketPulse by OANDA, báo cáo kém lạc quan có thể làm tăng xác suất giảm 0,5%.

Sức mua của các quỹ ETF vàng năm nay cũng củng cố đà tăng cho kim loại quý. SPDR Gold Trust, quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới, cho biết dự trữ vàng đã tăng 1% cuối tuần trước lên hơn 977 tấn. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 8/2022.