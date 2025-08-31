Vừa phá đỉnh 4 tháng, giá vàng thế giới lại được dự báo tăng tiếp

Cả giới phân tích Phố Wall lẫn nhà đầu tư bán lẻ đều tin tưởng vào kịch bản giá vàng tiếp tục đi lên trong tuần tới, khi tâm lý lạc quan đang bao trùm thị trường.

Giá vàng thế giới được thị trường dự báo sẽ tiếp đà tăng trong ngắn hạn. Ảnh: CNBC.

Giá vàng thế giới duy trì đà tăng ổn định trong tuần này, có lúc bứt phá mạnh, ghi nhận mức cao nhất trong 4 tháng qua, nhờ chuỗi dữ liệu kinh tế kém khả quan của Mỹ liên tiếp được công bố, củng cố kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng 9 tới.

Cụ thể, giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch ở mức 3.368 USD /ounce. Biến động trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần khá trầm lắng, dao động trong biên độ hẹp khoảng 10 USD . Đến tối cùng ngày, giá có thời điểm lùi về 3.353 USD /ounce, trước khi bật tăng lên 3.383 USD /ounce chỉ hơn một giờ sau đó.

Diễn biến này vắt sang ngày thứ Ba để thiết lập vùng hỗ trợ mới quanh ngưỡng 3.370 USD /ounce, đưa giá kim loại quý chạm lên mức 3.394 USD /ounce vào cuối phiên giao dịch.

Trong phiên giữa tuần, vàng đi lùi lại kiểm định mốc 3.375 USD /ounce nhưng nhanh chóng phục hồi. Tối thứ Tư, giá vàng giao ngay chạm mức đỉnh mới trong tuần, tiến sát ngưỡng 3.400 USD /ounce.

Sang ngày thứ Năm, sau nhịp điều chỉnh về 3.385 USD /ounce, vàng đã bật tăng mạnh, đạt 3.422 USD /ounce ngay trước khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa. Trong suốt tuần, các phiên giao dịch tại châu Á và châu Âu chủ yếu là giai đoạn tích lũy và kiểm tra vùng hỗ trợ, với đáy ngắn hạn được giữ vững trên mốc 3.405 USD /ounce.

Điểm nhấn diễn ra vào sáng thứ Sáu khi giá vàng giao ngay tăng tốc từ 3.409 USD /ounce lúc 8h sáng, bứt phá lên 3.450 USD /ounce vào 12h45 trưa và đóng cửa tuần ở đỉnh 3.447 USD /ounce, ngay trước kỳ nghỉ dài 3 ngày của thị trường Mỹ.

Cuộc khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy tâm lý lạc quan đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong số 14 chuyên gia phân tích của Phố Wall tham gia khảo sát, 12 người (chiếm 86%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, không có ý kiến nào cho rằng giá giảm, và 2 người (chiếm 14%) giữ quan điểm trung lập.

Trên thị trường bán lẻ, 179 nhà đầu tư tham gia khảo sát trực tuyến, trong đó 121 người (chiếm 67%) kỳ vọng vàng tăng giá, 30 người (chiếm 17%) dự báo giảm, còn lại 28 người (chiếm 16%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

GIÁ VÀNG THẾ GIỚI TUẦN TỚI ĐƯỢC DỰ BÁO TIẾP TỤC TĂNG CAO Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 86 14 0 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

67 16 17

Tuần tới, giao dịch tại thị trường Bắc Mỹ sẽ ngắn hơn do nghỉ Lễ Lao động vào thứ Hai. Trọng tâm của giới đầu tư sẽ hướng đến các dữ liệu kinh tế then chốt liên quan đến thị trường lao động. Cụ thể, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sản xuất ISM tháng 8 của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Ba, tiếp theo là số liệu việc làm công bố vào thứ Tư.

Thứ Năm, thị trường đón nhận báo cáo việc làm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cùng chỉ số PMI dịch vụ của ISM. Tuần giao dịch kết thúc vào thứ Sáu với báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ, vốn được giới đầu tư xem là chỉ báo quan trọng để đánh giá mức độ suy yếu của thị trường lao động, yếu tố có thể trở thành cơ sở củng cố thêm kỳ vọng Fed hạ lãi suất vào giữa tháng 9.